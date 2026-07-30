Kebiasaan Menahan Kencing Bisa Rusak Ginjal Itu Bukan Mitos, Ini Penjelasan Dokter

JAKARTA – Menahan buang air kecil mungkin sering dilakukan karena alasan pekerjaan, perjalanan jauh, atau sulit menemukan toilet. Namun, kebiasaan tersebut ternyata tidak boleh dianggap remeh. Dokter mengingatkan bahwa terlalu sering menahan kencing dapat meningkatkan risiko gangguan pada saluran kemih hingga memengaruhi fungsi ginjal jika dilakukan terus-menerus.

Hal itu dijelaskan oleh Dokter Spesialis Penyakit Dalam asal Banjarmasin, dr. Hamidah, dalam sebuah video bersama Dokter Spesialis Andrologi sekaligus influencer kesehatan, dr. Jefry Tribowo, yang diunggah melalui akun Instagram.

Dalam video tersebut, dr. Hamidah menerangkan bahwa proses buang air kecil melibatkan beberapa organ yang bekerja secara berurutan, mulai dari ginjal, saluran kemih, hingga kandung kemih sebagai tempat penampungan sementara urine sebelum dikeluarkan dari tubuh.

“Jadi, untuk mekanisme kencing itu, yang pertama harus ada ginjal yang normal, kemudian ada saluran ginjal yang menuju ke kandung kemih. Nanti dari kandung kemih baru dikeluarkan kencingnya secara normal,” kata dr. Hamidah, dikutip Kamis (30/7/2026).

Menurutnya, kandung kemih memiliki kapasitas tertentu untuk menampung urine. Jika seseorang terbiasa menunda buang air kecil, urine akan terus menumpuk sehingga tekanan di dalam kandung kemih meningkat.

“Kalau misalnya kita suka menahan buang air kecil, kandung kemih kita kan punya kapasitas tertentu untuk menampung urine. Karena kebiasaan menahan, akhirnya urine tidak keluar-keluar sehingga terjadi peningkatan tekanan di kandung kemih,” ujarnya.

Ginjal Rusak

Apabila kondisi tersebut berlangsung terus-menerus, tekanan dapat menjalar ke saluran kemih bagian atas hingga mencapai ginjal. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi mengganggu fungsi ginjal.