Rekomendasi Produk Hybrid Skincare, Merawat Kulit dalam Satu Langkah

JAKARTA - Saat ini, rutinitas kecantikan rasanya semakin praktis berkat hadirnya hybrid skincare. Sederhananya, tren ini adalah perpaduan antara produk riasan wajah (makeup) dengan manfaat perawatan kulit (skincare), atau gabungan pelindung surya fisik dan kimiawi dalam satu produk.

Bagi yang memiliki mobilitas tinggi, kosmetik hybrid adalah solusi yang cerdas untuk tampil menawan tanpa mengesampingkan kesehatan kulit jangka panjang.

Nah, kini ada berbagai brand lokal bersaing menghadirkan produk hybrid dengan kualitas yang tidak kalah saing. Berikut adalah ulasan beberapa produk fungsional yang patut masuk ke dalam daftar belanja.

Rekomendasi Produk Hybrid Skincare

1. Perlindungan Maksimal dengan Sunscreen Hybrid

Tabir surya jenis ini menggabungkan filter perlindungan fisik (physical) dan kimiawi (chemical) untuk menangkal paparan sinar ultraviolet (UV) secara lebih optimal namun tetap bersahabat untuk kulit sensitif.

Facetology Triple Care Sunscreen SPF 40 PA+++ (Sekitar Rp75.000)

Produk ini menawarkan tiga manfaat sekaligus: melindungi dari sinar UV dan cahaya biru (blue light), mencerahkan, serta menenangkan kulit. Teksturnya dirancang sangat ringan layaknya air dan memberikan sensasi sejuk saat pertama kali diaplikasikan.