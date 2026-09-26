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Lagi Tren Makeup Gyaru, Kenali Ciri Khas dan Cara Tampilannya

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 26 September 2026 |19:05 WIB
Lagi Tren Makeup Gyaru, Kenali Ciri Khas dan Cara Tampilannya
Makeup gyaru ala Diva Azzura. (Foto: Instagram/@diva.azzura)
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TREN makeup terus berkembang dan menghadirkan berbagai gaya riasan yang menarik untuk dicoba. Salah satu yang kembali mencuri perhatian adalah makeup gyaru, gaya riasan yang berasal dari Jepang dan dikenal dengan tampilan mata yang dramatis, bulu mata tebal, serta kesan feminin yang berani.

Gyaru sendiri merupakan subkultur fesyen dan kecantikan Jepang yang mulai populer sejak dekade 1990-an. Seiring berkembangnya tren kecantikan, gaya gyaru pun mengalami berbagai perubahan dan memiliki sejumlah variasi.

Gyaru

Meski begitu, makeup gyaru umumnya memiliki beberapa ciri khas yang membuatnya mudah dikenali. Apa saja?

1. Mata Menjadi Fokus Utama

Dilansir dari Nice Sails, salah satu karakter paling menonjol dari makeup gyaru adalah riasan mata. Mata biasanya dibuat terlihat lebih besar dan ekspresif menggunakan eyeliner, eyeshadow, serta bulu mata yang tebal.

Eyeliner dapat diaplikasikan lebih tegas di bagian garis mata untuk menciptakan kesan mata yang lebih panjang dan besar. Pada beberapa gaya gyaru, eyeliner juga dibuat sedikit melebar ke bagian luar mata.

Bulu mata palsu menjadi elemen penting. Tidak hanya digunakan pada bagian atas, beberapa gaya gyaru juga menggunakan bulu mata pada bagian bawah untuk menciptakan efek mata yang lebih besar dan dramatis.

2. Eyeshadow dengan Warna yang Menonjol

Eyeshadow dalam makeup gyaru biasanya digunakan untuk mempertegas bentuk mata. Warna cokelat, beige, peach, pink, hingga warna yang lebih gelap dapat digunakan sesuai gaya yang diinginkan.

Teknik pemakaiannya juga dapat memberikan ilusi mata yang lebih besar. Warna yang lebih terang dapat ditempatkan di bagian tertentu untuk memberikan efek dimensi, sementara warna yang lebih gelap digunakan untuk mempertegas lipatan mata.

 

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Topik Artikel :
Jepang Makeup Gyaru Makeup Look
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