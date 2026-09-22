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Gaya Gyaru Reza Gladys Jadi Sorotan saat Ultah Hanum Mega, Dikira Cuma Pakai Rok Mini

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |10:05 WIB
Gaya Gyaru Reza Gladys Jadi Sorotan saat Ultah Hanum Mega, Dikira Cuma Pakai Rok Mini
Outfit Reza Gladys saat ultah Hanum Mega. (Foto: dok TikTok/dr Reza Gladys)
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JAKARTA - Penampilan dr. Reza Gladys saat menghadiri ulang tahun influencer Hanum Mega menjadi sorotan. Bukan karena busananya yang mencolok, tetapi karena bagian bawah outfit yang dikenakannya sempat membuat warganet salah paham.

Dalam video yang beredar di media sosial, Reza terlihat mengenakan hijab dengan atasan warna krem dan luaran hitam. Ia memadukannya dengan rok pendek bermotif kotak-kotak serta boots putih selutut.

Sekilas, warna kulit pada bagian kaki membuat penampilannya seolah hanya mengenakan rok pendek tanpa bawahan. Hal itu kemudian menjadi perhatian warganet.

Menanggapi ramainya komentar soal outfit tersebut, Reza pun memberikan penjelasan. Ia mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya mengenakan legging berwarna gold yang membuat bagian kakinya tampak seperti warna kulit.

“Maaf ya guys itu aslinya warna gold legging-nya, tapi apa pun itu ya udah. Maaf lain kalau kita ganti, makasih masukannya, love,” tulis Reza dalam kolom komentar.

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