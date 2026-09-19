Outfit Syifa Hadju saat Liburan Bareng El Rumi, Tampil Menawan dengan Aksesori Mewah Tembus Rp1,3 Miliar

SYIFA Hadju baru saja membagikan foto terbarunya di Instagram saat tengah liburan bareng sang suami, El Rumi. Fotonya langsung mencuri perhatian.

Selain karena aktris tersebut tampil chic dan elegan dengan busana bernuansa cokelat. Syifa juga jadi sorotan karena mengenakan aksesori mewah yang total nilainya mencapai Rp1,3 miliar.

1. Syifa Hadju saat Liburan Bareng El Rumi

Momen liburan Syifa Hadju dan El Rumi menjadi perhatian setelah potret keduanya beredar di media sosial. Tak hanya kebersamaan mereka yang disorot, penampilan Syifa juga tak luput dari perhatian netizen.

Dalam salah satu potret, Syifa terlihat mengenakan outfit bernuansa cokelat yang memberikan kesan simpel sekaligus elegan. Ia kemudian melengkapinya dengan tas Chanel berwarna hitam putih.

Penampilan tersebut membuat Syifa terlihat semakin fashionable saat menikmati momen liburan bersama El Rumi. Foto-foto menawan Syifa sendiri diketahui diambil oleh El Rumi. Hal itu diketahui dari komentar El.

“Spill fotografernya kaka,” tulis El Rumi.

“Terbaik kamuhhhh masyaAllah makaci yah udh mau direpotin istrinya yg banyak mau ini HAHA,” jawab Syifa di kolom komentar.

2. Pakai Outfit dan Aksesori Mewah

Salah satu fashion item yang mencuri perhatian adalah tas Chanel yang dikenakan Syifa. Dilansir dari Instagram @fashion__selebriti, tas tersebut merupakan Small “Urban Essential” East West Shopping Tote berbahan black calfskin dan white tweed bouclé dengan detail gold hardware.

Tas mewah tersebut tercantum dengan harga USD11.500 atau sekira Rp207 juta. Perpaduan warna hitam dan putih pada tas memberikan kontras dengan busana cokelat yang dikenakan Syifa.

Tak hanya tas, Syifa juga melengkapi penampilannya dengan sneakers dari Golden Goose. Ia mengenakan model Stardan dengan detail beige suede star and toe serta motif tulisan dan pola di bagian sepatu. Sneakers tersebut dibanderol USD695 atau sekira Rp12,5 juta.