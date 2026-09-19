Profil dan Potret Cantik Dewa Ayu Made Sriartha Kusuma Dewi, Pembawa Bendera Indonesia di Opening Ceremony Asian Games 2026

PROFIL dan potret cantik Dewa Ayu Made Sriartha Kusuma Dewi menarik diulas. Sebab, pebasket putri Indonesia ini ditunjuk jadi pembawa bendera Indonesia di opening ceremony Asian Games 2026.

Opening ceremony Asian Games 2026 sendiri akan digelar mala mini. Tepatnya, di Paloma Mizuho Stadium, Jepang, Sabtu, 19 September 2026.

1. Sosok Dewa Ayu Made Sriartha Kusuma Dewi

Dewa Ayu dipercaya menjalankan tugas tersebut bersama karateka Indonesia, Daniel Hutapea. Keduanya akan memimpin defile Kontingen Indonesia sekaligus membawa simbol Merah Putih dalam seremoni pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut.

Dewa Ayu Made Sriartha Kusuma Dewi merupakan atlet bola basket putri Indonesia yang berkiprah di nomor 5x5. Pada usia 27 tahun, Ayu telah memiliki pengalaman membela Indonesia di berbagai ajang internasional.

Salah satu pencapaian pentingnya adalah ikut mengantarkan Tim Indonesia meraih medali emas basket putri pada SEA Games Thailand 2025. Prestasi tersebut menjadi salah satu catatan yang memperkuat kiprahnya sebagai atlet nasional.

Penunjukannya sebagai flag bearer di Asian Games 2026 menjadi momen istimewa tersendiri bagi Ayu. Hal ini tentunya memberi semangat dan motivasi lebih kepadanya untuk berlaga di Asian Games 2026.

2. Membawa Identitas Bali ke Panggung Asian Games

Ada hal menarik dari penampilan Ayu dalam Opening Ceremony Asian Games 2026. Pebasket kelahiran Bali tersebut akan mengenakan busana yang memiliki sentuhan budaya Bali.

Tentunya, penggunaan busana bernuansa Bali sebagai sebuah kebanggaan bagi Ayu. Sebab, dia akan membawa baju asal daerahnya ke panggung dunia.

Busana para pembawa bendera Indonesia merupakan bagian dari konsep busana kontingen yang mengangkat keberagaman budaya Nusantara. Koleksi tersebut mengusung tema Harmony in Diversity, dengan unsur budaya Bali dan Batak Toba yang ditampilkan melalui busana Ayu dan Daniel.

Pada busana Ayu, sulaman emas yang terinspirasi dari ukiran dan ornamen tradisional Bali memberikan kesan formal sekaligus mempertegas identitas budaya Bali.