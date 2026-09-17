Profil dan Potret Cantik Erin Wartia, Mantan Istri Andre Taulany yang Kini Ramai Disorot

PROFIL Erin Wartia menarik diulas. Sebab, mantan istri Andre Taulany tersebut kini tengah ramai disorot hingga dapat banyak dukungan dari netizen.

Sorotan datang seiring munculnya kabar pernikahan antara Andre dengan Amanda Rigby. Kabar tersebut semakin ramai setelah Kepala KUA Kebayoran Baru, Riswanto, membenarkan adanya pengajuan rekomendasi pernikahan atas nama Andreas Taulany dengan Amanda Lintang Larasati Rigby.

Pengajuan tersebut tercatat dalam sistem informasi manajemen nikah (Simkah) dan berasal dari KUA Ciputat Timur. Meski demikian, hingga pertengahan September 2026, proses administrasi tersebut belum berarti tanggal pernikahan telah ditetapkan.

Kabar itu sontak membuat publik kembali mengingat sosok Erin, perempuan yang pernah mendampingi Andre selama hampir dua dekade. Namun akhirnya, Andre dan Erin harus berpisah.

1. Erin Wartia Kembali Jadi Perhatian

Pemilik nama lengkap Rien Wartia Trigina atau yang akrab disapa Erin Wartia dan Andre Taulany menikah pada 17 Desember 2005. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai tiga anak.

Setelah menjalani rumah tangga selama bertahun-tahun, keduanya akhirnya resmi berpisah pada 2025. Setelah perceraian, Andre dan Erin tetap memiliki hubungan sebagai orang tua bagi anak-anak mereka dan disebut berkomitmen menjalankan pola pengasuhan bersama atau co-parenting.

Kini, ketika kabar Andre dikaitkan dengan Amanda Rigby semakin kuat, sosok Erin kembali muncul dalam berbagai perbincangan di media sosial. Bahkan, sejumlah foto lama Erin, termasuk potret ketika masih muda, kembali beredar dan menjadi bahan pembicaraan netizen.

Erin sendiri dikenal publik terutama melalui kehidupannya sebagai istri Andre Taulany. Berbeda dengan Andre yang aktif sebagai entertainer, Erin lebih jarang muncul di layar kaca dan tidak banyak mengekspos kehidupan pribadinya.

Karena itu, informasi mengenai latar belakang Erin, seperti tanggal lahir, pendidikan, maupun pekerjaan, relatif terbatas di sumber-sumber media yang dapat diverifikasi. Informasi yang beredar di media sosial mengenai biodata lengkapnya juga tidak semuanya memiliki konfirmasi dari Erin maupun keluarganya.

2. Potret Masa Muda Erin Dibandingkan dengan Amanda Rigby

Salah satu hal yang membuat nama Erin kembali ramai adalah munculnya perbandingan antara dirinya ketika masih muda dengan Amanda Rigby. Sejumlah netizen menilai terdapat kemiripan wajah di antara keduanya.

Ada yang menyebut Amanda seperti versi muda Erin. Sementara itu, sebagian lainnya justru menilai keduanya memiliki wajah yang berbeda.

Perbandingan tersebut bersifat subjektif dan menjadi bagian dari perbincangan warganet di media sosial. Foto-foto lama Erin kemudian semakin banyak dibagikan kembali bersamaan dengan pemberitaan mengenai rencana pernikahan Andre dan Amanda.