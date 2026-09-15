Profil dan Potret Cantik Amanda Rigby yang Bakal Dipinang Andre Taulany

PROFIL Amanda Rigby menarik diulas. Sebab, aktris cantik ini dikabarkan bakal dipinang Andre Taulany.

Kabar rencana pernikahan Andre Taulany dengan Amanda Rigby memang mencuat ke publik. Kabar tersebut semakin ramai setelah pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kebayoran Baru mengonfirmasi adanya pengajuan rekomendasi nikah atas nama Andreas Taulany dengan calon pasangan bernama Amanda Lintang Larasati Rigby.

Pengajuan rekomendasi tersebut tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) sejak 14 Agustus 2026. Namun, prosesnya masih berada pada tahap awal karena KUA Kebayoran Baru belum menerima berkas fisik lengkap dari kedua calon mempelai.

Kabar tersebut membuat sosok Amanda Rigby semakin menarik perhatian. Aktris yang dikenal lewat sejumlah sinetron, film, dan program televisi ini bukan pendatang baru di dunia hiburan Tanah Air.

1. Profil Amanda Rigby

Amanda Lintang Larasati Rigby lahir di Jakarta pada 6 Januari 1992. Perempuan yang kini berusia 34 tahun tersebut dikenal sebagai aktris, presenter, model, sekaligus pengusaha.

Namanya mulai dikenal luas setelah membintangi sitkom Kejar Tayang pada 2009-2010. Dalam tayangan tersebut, Amanda memerankan karakter Lea Michelle dengan karakter yang polos dan kocak.

Setelah itu, Amanda melanjutkan kiprahnya di dunia hiburan melalui berbagai proyek televisi hingga layar lebar. Amanda juga pernah tampil dalam sejumlah judul sinetron dan film. Salah satu film yang dibintanginya adalah Sara & Fei: Stadhuis Schandaal pada 2018. Ia kemudian kembali tampil dalam film Yakin Nikah yang tayang pada 2025.

Selain berkarier sebagai pemain film dan sinetron, Amanda Rigby juga dikenal sebagai presenter. Ia pernah dipercaya membawakan sejumlah program olahraga, termasuk program yang berkaitan dengan Euro dan Premier League.

Amanda juga melebarkan sayap ke dunia bisnis. Ia diketahui memiliki usaha di bidang fashion serta makanan dan minuman atau F&B.

2. Punya Darah Inggris-Jawa

Pesona Amanda Rigby juga tidak lepas dari latar belakang keluarganya. Ia memiliki darah campuran Inggris dan Jawa.

Ayahnya berasal dari Inggris. Sementara itu, sang ibu merupakan orang Indonesia asal Yogyakarta. Amanda diketahui berkewarganegaraan Inggris.

Status kewarganegaraan Amanda tersebut juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam proses pernikahan di Indonesia. Pihak KUA menyebut Amanda sebagai warga negara Inggris perlu melengkapi dokumen tambahan, termasuk surat keterangan tidak ada halangan untuk menikah dari kedutaan.