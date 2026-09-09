Potret Sederhana Putri Leonor Saat Memulai Kuliah di Universitas Carlos III Madrid

JAKARTA — Putri Leonor resmi memasuki fase baru dalam perjalanan pendidikannya. Pewaris takhta Spanyol tersebut memulai aktivitas sebagai mahasiswa di Universidad Carlos III de Madrid pada Senin (7/9/2026).

Kehadiran perempuan berusia 20 tahun itu di lingkungan kampus langsung menarik perhatian. Meski menyandang status sebagai calon Ratu Spanyol, Leonor justru tampil dengan gaya yang sederhana dan jauh dari kesan formal.

Leonor tiba di area kampus sekitar pukul 08.50 waktu setempat. Ia terlihat mengenakan celana jeans biru gelap yang dipadukan dengan atasan putih tanpa lengan. Penampilannya semakin kasual dengan sepatu sneakers serta tas hitam berukuran besar yang dibawanya.

Gaya tersebut memberikan kesan praktis dan nyaman layaknya mahasiswa pada umumnya. Leonor juga terlihat tersenyum dan tetap tenang saat memasuki kampus, meski sejumlah awak media telah menunggu kedatangannya.

Belajar Ilmu Politik

Setibanya di universitas, Leonor disambut oleh Rektor Universidad Carlos III de Madrid, Ángel Arias, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Pilar Otero, serta Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Antonio Descalzo.

Dalam kesempatan singkat bersama media, Leonor mengungkapkan kegembiraannya memulai kehidupan baru sebagai mahasiswa. "Aku sangat bersemangat," ujar Leonor saat ditanya mengenai hari pertamanya berkuliah.