Profil dan Potret Aldila Sutjiadi, Petenis Indonesia yang Lolos Perempat Final US Open 2026

JAKARTA — Nama Aldila Sutjiadi kembali mencuri perhatian dunia tenis setelah berhasil mencatatkan sejarah di ajang US Open 2026. Petenis ganda putri Indonesia itu memastikan langkahnya ke babak perempat final setelah meraih kemenangan bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Hope Routliffe.

Duet Aldila dan Erin berhasil mengalahkan pasangan Anna Bondar dari Hungaria dan Anhelina Kalinina asal Ukraina pada babak 16 besar. Hasil tersebut menjadi pencapaian istimewa karena menjadi kali pertama Aldila menembus perempat final US Open pada nomor ganda putri.

Profil Aldila Sutjiadi

Aldila Sutjiadi merupakan petenis profesional Indonesia yang lahir pada 2 Mei 1995. Namanya mulai dikenal luas setelah meraih berbagai prestasi di level nasional maupun internasional.

Salah satu pencapaian terbesar Aldila terjadi pada Asian Games 2018. Saat itu, ia berhasil membawa pulang medali emas nomor ganda campuran bersama Christopher Rungkat.