5 Potret Artis Rayakan HUT ke-81 RI di Istana, Sampaikan Harapan untuk Indonesia

5 Potret Artis Rayakan HUT ke-81 RI di Istana, Sampaikan Harapan untuk Indonesia (Foto: Instagram)

JAKARTA — Suasana peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2026), semakin semarak dengan kehadiran sejumlah artis dan figur publik Tanah Air. Tak hanya mengikuti rangkaian upacara, mereka juga tampil dalam balutan busana bernuansa merah putih hingga pakaian tradisional Indonesia.

Penampilan para artis tersebut mencuri perhatian, mulai dari kebaya hingga busana bernuansa tradisional yang dikenakan bersama pasangan. Di tengah perayaan kemerdekaan, mereka juga menyampaikan ucapan serta harapan untuk Indonesia.

Berikut deretan artis yang turut hadir dalam perayaan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka:

Luna Maya dan Maxime Bouttier

Luna Maya menjadi salah satu artis yang hadir di Istana Merdeka bersama sang suami, Maxime Bouttier. Keduanya tampil kompak dengan busana bernuansa tradisional yang memiliki sentuhan warna khas Indonesia.

Luna terlihat mengenakan busana bernuansa merah yang dilengkapi selendang putih. Penampilannya semakin mencuri perhatian dengan hiasan kepala berwarna keemasan yang memberikan kesan elegan.

Sementara itu, Maxime tampil dengan busana bernuansa hijau keemasan. Penampilannya juga dilengkapi penutup kepala berwarna hijau yang membuat keduanya terlihat serasi.

Melalui unggahan di Instagram, Luna menyampaikan ucapan di hari kemerdekaan Indonesia. Ia berharap Indonesia senantiasa menjadi tempat yang dapat dibanggakan oleh seluruh masyarakat.

“Dirgahayu ke-81 Indonesiaku. Semoga negeri ini selalu menjadi rumah yang kita banggakan,” tulis Luna Maya.

Raline Shah

Raline Shah juga turut menghadiri perayaan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka. Dalam kesempatan tersebut, Raline tampil anggun mengenakan kebaya merah model kutubaru.