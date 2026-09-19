Potret Bunga Citra Lestari dan Noah Ziarah ke Makam Ashraf Sinclair, Ungkap Pesan Haru di Hari Ulang Tahun

KENANGAN dan kasih sayang terhadap mendiang Ashraf Sinclair tetap menyala hangat di hati Bunga Citra Lestari (BCL). Momen spesial memperingati hari ulang tahun sang almarhum kembali diwarnai dengan momen ziarah yang penuh keharuan bersama putra semata wayangnya, Noah Sinclair, serta keluarga tercinta.

Melalui unggahan terbarunya di akun Instagram pribadi @itsmebcl, penyanyi kenamaan Tanah Air ini membagikan potret kebersamaan mereka di peristirahatan terakhir Ashraf. Diketahui, Ashraf berpulang pada 18 Februari 2020.

1. Ziarah ke Makam Ashraf Sinclair

Dalam foto yang diunggah, BCL tampil tenang mengenakan busana bernuansa biru muda lengkap dengan kerudung yang membalut lembut kepalanya. Di sampingnya, Noah duduk bersanding dalam balutan setelan busana muslim putih yang rapi. Ibu dan anak ini tampak teduh menatap batu nisan almarhum.

Makam Ashraf terlihat dihiasi hamparan bunga mawar merah, merah muda, serta taburan bunga melati yang harum. Sebuah pot bunga anggrek putih indah pun tampak berdiri anggun di samping peraduan terakhirnya.

Dalam potret lainnya, BCL dan Noah tampak khusyuk menaburkan bunga serta menyiramkan air di atas pusara. Mereka didampingi oleh sanak keluarga yang turut hadir memberikan doa.