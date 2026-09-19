Mengintip Jersey Tim Indonesia untuk Asian Games 2026, Usung Motif Toba Gorga dan Limar

JERSEY Tim Indonesia untuk Asian Games 2026 di Aichi-Nagoya telah resmi diluncurkan. Tak sekadar mengutamakan kebutuhan para atlet saat bertanding, seragam tersebut juga membawa kekayaan budaya Nusantara melalui motif tradisional yang menjadi bagian dari desainnya.

Jersey ini merupakan hasil kolaborasi Sarinah sebagai kurator desain dan Mills sebagai Official Apparel Partner. Dalam proses kreatifnya, keduanya menggandeng desainer Ghea Panggabean, yang tengah merayakan 45 tahun berkarya melalui Ghea Fashion Studio.

Desain jersey mengangkat dua inspirasi utama. Ada seni ukir Toba Gorga dan motif autentik kain Limar khas Sumatera Selatan.

1. Mengangkat Motif Toba Gorga

Dilansir dari Instagram @timindonesiaofficial, salah satu elemen yang mencuri perhatian dari jersey Tim Indonesia adalah penggunaan inspirasi Toba Gorga. Toba Gorga merupakan seni ukir tradisional masyarakat Batak Toba yang memiliki bentuk dan ornamen khas.

Motif tersebut dikenal sebagai bagian dari identitas budaya Batak. Motif tersebut juga banyak ditemukan pada rumah adat maupun berbagai benda tradisional.

Dalam jersey Tim Indonesia, unsur Toba Gorga diterjemahkan ke dalam desain yang lebih modern. Motif tersebut menjadi representasi nilai kekuatan, keberanian, dan kehormatan yang diharapkan turut menyertai perjuangan para atlet Indonesia.

Penggunaan Toba Gorga juga menunjukkan bagaimana unsur tradisional dapat dikemas menjadi desain kontemporer tanpa kehilangan cerita budaya yang dibawanya.

2. Sentuhan Motif Kain Limar

Selain Toba Gorga, jersey juga terinspirasi dari kain Limar khas Sumatera Selatan. Kain Limar merupakan salah satu kekayaan tekstil tradisional Indonesia yang memiliki karakter visual tersendiri. Motif dan coraknya memberikan sentuhan budaya yang memperkaya tampilan seragam Kontingen Indonesia.

Kehadiran inspirasi kain Limar sekaligus mempertegas pesan keberagaman. Budaya dari berbagai daerah di Indonesia dirangkai menjadi satu kesatuan dalam seragam yang akan dikenakan para atlet di panggung olahraga Asia.