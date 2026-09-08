Udara Terpapar Abu Vulkanik, Ini Olahraga yang Bisa Dilakukan di Dalam Rumah

Udara Terpapar Abu Vulkanik, Ini Olahraga yang Bisa Dilakukan di Dalam Rumah (Foto: Freepik)

JAKARTA — Kondisi udara yang tercemar abu vulkanik membuat aktivitas olahraga di luar ruangan perlu dipertimbangkan kembali. Paparan partikel abu saat berolahraga dapat membuat seseorang menghirup udara dalam jumlah lebih banyak sehingga berpotensi meningkatkan paparan pada saluran pernapasan.

Meski demikian, menjaga tubuh tetap aktif tetap dapat dilakukan dengan memindahkan aktivitas olahraga ke dalam rumah. Berbagai latihan sederhana dapat dilakukan tanpa harus menggunakan peralatan khusus.

Berikut beberapa pilihan olahraga yang dapat dilakukan di rumah yang dilansir dari laman RS Pondok Indah.

1. Senam Aerobik dan Kardio

Latihan aerobik dapat menjadi pilihan untuk menjaga kebugaran dan melatih sistem kardiovaskular. Aktivitas seperti senam aerobik, jumping jack, atau lompat tali dapat dilakukan di ruangan yang cukup luas.