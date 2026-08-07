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6 Tips Aman Main Paddle Board, Jangan Lupa Cek Cuaca

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 07 Agustus 2026 |16:10 WIB
6 Tips Aman Main Paddle Board, Jangan Lupa Cek Cuaca
6 Tips Aman Main Paddle Board, Jangan Lupa Cek Cuaca (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Menikmati pemandangan laut atau sungai dari atas paddle board bisa menjadi pilihan wisata yang menyenangkan sekaligus menguji keseimbangan tubuh. Namun, sebelum mulai mendayung, wisatawan perlu memperhatikan kondisi cuaca, perairan, serta perlengkapan keselamatan agar aktivitas tetap aman.

Paddle board tidak hanya menawarkan pengalaman wisata, tetapi juga menjadi aktivitas fisik. Gerakan mendayung melibatkan otot bagian atas tubuh, sedangkan menjaga keseimbangan di atas papan membutuhkan koordinasi serta kerja otot inti.

Aktivitas ini dapat menjadi alternatif olahraga dengan intensitas yang disesuaikan kemampuan. Bagi pemula, latihan dapat dimulai dengan posisi berlutut sebelum mencoba berdiri di atas papan.

Selain manfaat fisik, aktivitas di ruang terbuka juga memberikan kesempatan bagi wisatawan untuk menikmati pemandangan alam. Meski demikian, keselamatan tetap perlu menjadi prioritas, terutama ketika bermain di perairan terbuka.

Tips Aman Bermain Paddle Board

Sebelum mencoba paddle board, wisatawan perlu memperhatikan sejumlah aspek keselamatan berikut:

      
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