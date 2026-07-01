JAKARTA – Tetap aktif bergerak menjadi salah satu kunci agar lansia tetap sehat, mandiri, dan memiliki kualitas hidup yang baik. Memasuki usia 65 tahun ke atas bukan berarti seseorang harus mengurangi aktivitas fisik. Sebaliknya, olahraga yang dilakukan secara rutin dan sesuai kemampuan justru dapat membantu menjaga kebugaran, memperkuat otot, hingga menurunkan risiko berbagai penyakit kronis.
Aktivitas fisik merupakan setiap gerakan tubuh yang memerlukan energi. Bentuknya tidak selalu berupa olahraga berat, tetapi juga mencakup kegiatan sehari-hari seperti berjalan kaki, bersepeda, berkebun, hingga membersihkan rumah.
Rutin melakukan aktivitas fisik memberikan berbagai manfaat kesehatan bagi lansia, antara lain:
Ada banyak jenis aktivitas fisik yang dapat dilakukan lansia sesuai kondisi kesehatan dan kemampuan masing-masing, seperti:
Aktivitas tersebut dapat dilakukan di rumah, lingkungan sekitar, tempat kerja, maupun fasilitas olahraga. Yang terpenting, dilakukan secara rutin dengan durasi dan intensitas yang sesuai.