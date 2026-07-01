Olahraga yang Bisa Dilakukan Lansia, Aman untuk Usia 65 Tahun ke Atas

Olahraga yang Bisa Dilakukan Lansia, Aman untuk Usia 65 Tahun ke Atas (Foto: Freepik)

JAKARTA – Tetap aktif bergerak menjadi salah satu kunci agar lansia tetap sehat, mandiri, dan memiliki kualitas hidup yang baik. Memasuki usia 65 tahun ke atas bukan berarti seseorang harus mengurangi aktivitas fisik. Sebaliknya, olahraga yang dilakukan secara rutin dan sesuai kemampuan justru dapat membantu menjaga kebugaran, memperkuat otot, hingga menurunkan risiko berbagai penyakit kronis.

Aktivitas fisik merupakan setiap gerakan tubuh yang memerlukan energi. Bentuknya tidak selalu berupa olahraga berat, tetapi juga mencakup kegiatan sehari-hari seperti berjalan kaki, bersepeda, berkebun, hingga membersihkan rumah.

Mengapa Lansia Perlu Tetap Aktif?

Rutin melakukan aktivitas fisik memberikan berbagai manfaat kesehatan bagi lansia, antara lain:

Menjaga kekuatan otot dan tulang.

Meningkatkan keseimbangan sehingga mengurangi risiko jatuh.

Menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah.

Membantu mengontrol tekanan darah dan gula darah.

Meningkatkan kualitas tidur.

Menjaga kesehatan mental dan fungsi kognitif.

Membantu mempertahankan kemandirian dalam beraktivitas sehari-hari.

Olahraga yang Aman untuk Lansia

Ada banyak jenis aktivitas fisik yang dapat dilakukan lansia sesuai kondisi kesehatan dan kemampuan masing-masing, seperti:

Berjalan kaki.

Jalan cepat.

Bersepeda santai.

Senam lansia.

Yoga.

Tai chi.

Menari.

Berkebun.

Aktivitas rumah tangga yang melibatkan banyak gerakan tubuh.

Aktivitas tersebut dapat dilakukan di rumah, lingkungan sekitar, tempat kerja, maupun fasilitas olahraga. Yang terpenting, dilakukan secara rutin dengan durasi dan intensitas yang sesuai.

Rekomendasi Aktivitas Fisik untuk Lansia Usia 65 Tahun ke Atas