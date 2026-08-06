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7 Rekomendasi Destinasi Wisata Sejuk di Tengah Cuaca Panas

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 06 Agustus 2026 |18:05 WIB
7 Rekomendasi Destinasi Wisata Sejuk di Tengah Cuaca Panas
Dataran Tinggi Dieng. (Foto: dok Indonesia Travel)
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JAKARTA - Saat cuaca sedang terik dan gerah, liburan ke tempat bersuhu dingin selalu jadi pilihan yang pas untuk menyegarkan pikiran. Dataran tinggi dan area pegunungan menjanjikan pemandangan serba hijau, udara bersih, serta suasana tenang yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan.

Rekomendasi Destinasi Wisata Sejuk

Buat kamu yang sedang merencanakan liburan bersama keluarga atau sahabat, berikut tujuh pilihan destinasi wisata sejuk di Indonesia yang patut masuk dalam bucket list-mu:

1. Kawasan Cibodas dan Gunung Gede-Pangrango, Cianjur

Gunung Gede Pangrango
Gunung Gede Pangrango. (Foto: dok Indonesia Travel)

Terletak di Kabupaten Cianjur, kawasan ini menawarkan hamparan pepohonan hijau dan udara pegunungan yang sangat segar. Anda bisa bersantai di Kebun Raya Cibodas atau menikmati pemandangan di area kaki Gunung Gede-Pangrango.

Kamu dan keluarga bisa melakukan berbagai aktivitas menyenangkan, antara lain piknik dan berjalan santai mengelilingi Kebun Raya, menikmati keindahan Taman Sakura, melakukan trekking ringan menuju air terjun, dan berkemah di area kaki gunung.

2. Kawah Putih, Bandung

Berada di kawasan tinggi Ciwidey, Kawah Putih terkenal dengan danau kawah berwarna putih kehijauan yang memukau. Ketinggian lokasinya membuat suhu di sini cenderung jauh lebih dingin dibandingkan kawasan kota Bandung.

3. Dataran Tinggi Dieng, Wonosobo

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