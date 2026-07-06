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Eksplorasi Kesenian dan Wisata Banyuwangi, Enggak Kalah sama Bali

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 06 Juli 2026 |13:03 WIB
Eksplorasi Kesenian dan Wisata Banyuwangi, Enggak Kalah sama Bali
Kawah Ijen. (Foto: dok Kemenpar)
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JAKARTA - Destinasi wisata di Bali sudah tersohor di seluruh dunia. Alam dan budaya ikonis Bali tentu saja selalu jadi incaran utama turis mancanegara dan lokal.

Saking indah dan tenangnya nuansa Bali tentu saja kepadatan turis terjadi di area Bali Selatan. Untuk itu, Kementerian Pariwisata mulai gencar mengenalkan kawasan 3B (Bali Utara, Bali Barat, dan Banyuwangi). Kawasan ini jadi opsi seru buat kamu yang ingin liburan lebih lama sekaligus mengeksplorasi tempat baru.

Khusus Banyuwangi, daerah ini sudah lama berbenah dan sukses melepas stigma masa lalunya. Sekarang, Banyuwangi menjelma jadi primadona wisata di ujung timur Pulau Jawa. 

Mengusung julukan The Sunrise of Java, Banyuwangi menawarkan beragam atraksi keren yang sayang banget kalau dilewatkan. Dari wisata alam sampai petualangan seru, semuanya ada!

Yuk, intip destinasi apa saja yang wajib kamu datangi di Banyuwangi:

1. Kawah Ijen

      
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