Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Solusi Sat-Set Kaum Sibuk: Belanja Kebutuhan Harian Lebih Hemat dan Kilat lewat Shopee

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 06 Juli 2026 |08:21 WIB
Solusi Sat-Set Kaum Sibuk: Belanja Kebutuhan Harian Lebih Hemat dan Kilat lewat Shopee
Shopee Belanja Instant 1 Jam Tiba. (Foto: dok Ist)
A
A
A

JAKARTA – Pernahkah kamu berada di situasi yang menghadapkanmu dengan kebutuhan mendadak? Seperti saat sedang memasak, lalu baru menyadari bahwa stok telur atau bumbu dapur di rumah habis? 

Situasi kehabisan stok kebutuhan pokok seperti ini sering kali terjadi. Ini menjadi  momen tidak terduga yang menuntut penanganan yang cepat. Shopee Belanja Instant 1 Jam Tiba hadir untuk semakin mempermudah pengguna dalam memenuhi kebutuhan harian.

Melalui layanan ini, pengguna dapat memenuhi berbagai kebutuhan harian dengan lebih cepat dan efisien. Mulai dari bahan makanan segar seperti telur, buah, sayur, dan susu; kategori makanan beku seperti daging olahan dan es krim; hingga kebutuhan kesehatan seperti obat-obatan bebas tanpa resep dokter. 

Kini pengguna Shopee dapat menggunakan Instant Prioritas untuk menikmati promo Diskon 50 persen saat belanja berbagai kebutuhan belanja harian. Promo belanja berlaku mulai dari makanan segar seperti telur, buah, sayur, dan susu; makanan beku seperti ayam, daging segar dan olahan, dan es krim; obat-obatan yang masuk dalam golongan bebas tanpa resep dokter, hingga berbagai perlengkapan lainnya. 

Bahkan, Shopee juga memberikan jaminan waktu pengiriman 1 Jam Tiba, Gratis Kalau Telat, dimana pesanan dijamin tiba dalam 1 jam atau pengguna bisa mendapatkan Gratis Voucher Kalau Telat. 

Untuk semakin memperkenalkan kemudahan layanan ini, Shopee merilis iklan TVC dalam tiga versi berdurasi 15 detik yang menampilkan visual dinamis, tone ceria, dan gaya khas Shopee yang fun. Ketiga versi iklan ini mengangkat situasi yang dekat dengan keseharian kita, mulai dari kepanikan mendadak saat kehabisan makanan segar, makanan beku, hingga obat-obatan yang masuk dalam golongan bebas tanpa resep dokter.

Lewat cerita yang sangat relate ini, Shopee berhasil menyampaikan pesan bahwa segala kebutuhan darurat sekarang bisa langsung aman, terpenuhi saat itu juga, dan pastinya serba cepat, praktis, sekaligus sat-set langsung dari aplikasi Shopee. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/206/3229186//402_rumah_sakit_angker_korea-X4O8_large.jpeg
Film 402 Rumah Sakit Angker Korea Resmi Tayang, Karya Tergila Anggy Umbara Penuh Plot Twist
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/11/3229137//peresmian_simbolis_injeksi_perdana_chemical_enhance_oil_recovery-hiGu_large.jpg
PHE OSES Mulai Chemical Enhanced Oil Recovery (CEOR) Offshore Pertama di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/11/3229084//taspen-sqIu_large.jpeg
Transformasi Digital Sukses, TASPEN Selesaikan 99,97 Persen Klaim Maksimal H+1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/16/3229004//xl_satu_wifi_rumah-U5I3_large.jpg
Menerapkan Work-Life Balance Tanpa Harus Keluar Rumah, Emang Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/11/3228982//cerita_insan_pnm_papua_yang_diberangkatkan_ke_jepang-EUQ3_large.jpeg
Apresiasi Pelayanan Sepenuh Hati, Cerita Insan PNM Papua yang Diberangkatkan ke Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/11/3228904//pegadaian_sukses_menyelenggarakan_forum_strategis_sales_town_hall_2026-2BxF_large.jpeg
Pegadaian Perkuat Pertumbuhan Bisnis Berkelanjutan lewat Sales Town Hall 2026
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement