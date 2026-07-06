Solusi Sat-Set Kaum Sibuk: Belanja Kebutuhan Harian Lebih Hemat dan Kilat lewat Shopee

JAKARTA – Pernahkah kamu berada di situasi yang menghadapkanmu dengan kebutuhan mendadak? Seperti saat sedang memasak, lalu baru menyadari bahwa stok telur atau bumbu dapur di rumah habis?

Situasi kehabisan stok kebutuhan pokok seperti ini sering kali terjadi. Ini menjadi momen tidak terduga yang menuntut penanganan yang cepat. Shopee Belanja Instant 1 Jam Tiba hadir untuk semakin mempermudah pengguna dalam memenuhi kebutuhan harian.

Melalui layanan ini, pengguna dapat memenuhi berbagai kebutuhan harian dengan lebih cepat dan efisien. Mulai dari bahan makanan segar seperti telur, buah, sayur, dan susu; kategori makanan beku seperti daging olahan dan es krim; hingga kebutuhan kesehatan seperti obat-obatan bebas tanpa resep dokter.

Kini pengguna Shopee dapat menggunakan Instant Prioritas untuk menikmati promo Diskon 50 persen saat belanja berbagai kebutuhan belanja harian. Promo belanja berlaku mulai dari makanan segar seperti telur, buah, sayur, dan susu; makanan beku seperti ayam, daging segar dan olahan, dan es krim; obat-obatan yang masuk dalam golongan bebas tanpa resep dokter, hingga berbagai perlengkapan lainnya.

Bahkan, Shopee juga memberikan jaminan waktu pengiriman 1 Jam Tiba, Gratis Kalau Telat, dimana pesanan dijamin tiba dalam 1 jam atau pengguna bisa mendapatkan Gratis Voucher Kalau Telat.

Untuk semakin memperkenalkan kemudahan layanan ini, Shopee merilis iklan TVC dalam tiga versi berdurasi 15 detik yang menampilkan visual dinamis, tone ceria, dan gaya khas Shopee yang fun. Ketiga versi iklan ini mengangkat situasi yang dekat dengan keseharian kita, mulai dari kepanikan mendadak saat kehabisan makanan segar, makanan beku, hingga obat-obatan yang masuk dalam golongan bebas tanpa resep dokter.

Lewat cerita yang sangat relate ini, Shopee berhasil menyampaikan pesan bahwa segala kebutuhan darurat sekarang bisa langsung aman, terpenuhi saat itu juga, dan pastinya serba cepat, praktis, sekaligus sat-set langsung dari aplikasi Shopee.