Running Club Jadi Ajang Sosial Anak Muda, Yuk Siapkan Starter Pack Lari di Shopee!

JAKARTA - Coba perhatikan sekitaran taman kota atau trotoar estetik setiap sore, jalur yang dulunya sepi sekarang mendadak ramai sama barisan sepatu lari warna-warni, tawa lepas, dan aroma kopi dari coffee shop hits di ujung rute. Yup, olahraga lari lagi ngalamin masa golden era di mana kegiatannya bukan lagi sekadar rutinitas biar sehat, melainkan ruang baru buat melepas penat dan mengekspresikan diri.

Tak heran kalau komunitas lari atau running club langsung berkembang pesat. Gelombang after-office run bareng anak kantor atau morning run pas weekend pun sukses disambut antusias oleh anak muda sebagai cara paling autentik buat memperluas circle pertemanan baru yang positif.

Menariknya, daya tarik running club ini makin relate karena punya ikatan komunitas yang hangat, saling menyemangati, dan jadi ajang berekspresi lewat OOTD lari yang mencerminkan kepribadian masing-masing.

Di skena ini, target setiap orang berbeda, ada tim santai yang cuma pengen nikmatin rute 5K yang penting habis itu bisa lanjut ngopi cantik, tapi ada juga tim ambis yang kecanduan berburu medali dari satu kota ke kota lain. Hebatnya, kedua tipe pelari ini sama-sama sah, dan yang paling penting, keduanya sama-sama butuh perlengkapan yang tepat biar performa lari tetep nyaman dan kece.

Senior Director of Business Development Shopee Indonesia, Adi Rahardja mengatakan Shopee melihat bagaimana generasi muda Indonesia kini menjadikan olahraga sebagai bagian tak terpisahkan dari gaya hidup dan identitas mereka.

"Karena itu, kami berkomitmen untuk hadir bukan sekadar sebagai platform belanja, tetapi sebagai mitra yang mendukung perjalanan aktif mereka, mulai dari melengkapi kebutuhan perlengkapan olahraga berkualitas, hingga memberi panggung bagi brand-brand lokal terbaik untuk bersinar di skena lari tanah air, termasuk di berbagai ajang race dan marathon di seluruh Indonesia," ujarnya.

Starter Pack OOTD lari estetik dan anti-cedera buat Gen Z

Bagi generasi masa kini, memulai sebuah hobi baru bukan cuma soal keringat dan olahraga, tapi juga soal bagaimana kita mengekspresikan diri. Memasuki dunia lari alias "skena lari" yang lagi hits banget sekarang, bukan berarti kamu harus langsung FOMO dan memborong semua perlengkapan mahal sekaligus.