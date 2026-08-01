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5 Tips Hidrasi Sehat untuk Generasi Muda, Kunci Tetap Adem!

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Sabtu, 01 Agustus 2026 |14:12 WIB
5 Tips Hidrasi Sehat untuk Generasi Muda, Kunci Tetap Adem!
Tips hidrasi sehat untuk generasi muda ala kaum adem. (Foto: Aqua)
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JAKARTA - Di tengah aktivitas yang semakin padat, menjaga hidrasi sehat untuk generasi muda sering kali menjadi hal yang terabaikan. Jadwal kuliah, pekerjaan, kegiatan organisasi, hingga berbagai aktivitas sosial membuat banyak orang fokus mengejar produktivitas tanpa menyadari pentingnya memenuhi kebutuhan cairan tubuh setiap hari.

Belum lagi cuaca yang panas dan mobilitas yang tinggi dapat membuat tubuh kehilangan cairan lebih cepat. Jika kebutuhan cairan tidak terpenuhi dengan baik, tubuh bisa terasa kurang nyaman untuk beraktivitas. 

Karena itu, menjaga hidrasi bukan hanya soal menghilangkan rasa haus, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup sehat yang mendukung aktivitas sehari-hari. 

Bagi generasi muda yang aktif, kebutuhan cairan harian juga perlu diperhatikan. Secara umum, orang dewasa dianjurkan untuk minum sekitar 2 hingga 2,5 liter air per hari atau setara 8 hingga 10 gelas. Jumlah ini bisa bertambah jika sering beraktivitas di luar ruangan, berolahraga, atau berada di cuaca yang panas. 

Yuk, ikuti tips menjaga hidrasi sehat berikut ini!

Tips Hidrasi Sehat untuk Generasi Muda ala Kaum Adem

Membangun kebiasaan hidrasi yang baik bisa dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan untuk mencukupi hidrasi tubuh dan mendukung berbagai aktivitas sehari-hari.

      
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