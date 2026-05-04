Padel Fit Check: Lengkapi Style Court to Cafe Favoritmu di Shopee

JAKARTA - Padel, olahraga yang satu ini berhasil masuk ke dalam ritme hidup banyak orang dengan cara yang terasa natural dan nggak dipaksakan. Jadi, nggak heran kalau sekarang makin sering dengar orang bilang lagi “ter padel-padel”.

Lebih dari sekedar olahraga, padel kini hadir sebagai simbol dan menjadi bagian dari gaya hidup baru. Dari rally seru di dalam court kaca sampai lanjut ngobrol santai di kafe, padel menjadi ruang bertemu antara energi aktif, koneksi sosial, dan ekspresi personal dalam satu momen yang seamless. Orang datang bukan hanya untuk bermain, tapi juga untuk menikmati suasana.

Senior Director of Business Development Shopee Indonesia, Adi Rahardja,mengatakan, padel kini berkembang bukan hanya sebagai olahraga, tetapi sebagai bagian dari gaya hidup yang semakin dekat dengan keseharian masyarakat.

Olahraga ini, lanjutnya, hadir sebagai pilihan di tengah kebutuhan masyarakat akan kegiatan yang sehat, seru dan tetap relevan dengan cara bersosialisasi. Pesatnya pertumbuhan tren diikuti dengan kebutuhan yang semakin beragam.

"Melihat hal tersebut, Shopee berupaya menghadirkan berbagai pilihan perlengkapan olahraga, mulai dari apparel, sepatu hingga aksesori yang dapat diakses dengan mudah dan praktis. Dengan itu, kami berharap dapat memberikan kemudahan bagi pengguna untuk memulai, melengkapi, sekaligus mengekspresikan gaya hidup aktif mereka," katanya.

Hadirnya Tren Fashion Baru

Kini tren ‘Court to Cafe’ mulai menarik perhatian. Di tengah ritme kota yang semakin dinamis, aktivitas olahraga tidak lagi berhenti di lapangan, tapi lanjut jadi momen hangout yang lebih hangat dan stylish. Tidak jarang pula, hadir juga tempat yang sudah menggabungkan keduanya. Tren ini merupakan perpaduan olahraga raket seperti padel dan tenis dengan kafe berdesain modern serta budaya hangout yang semakin sosial.