Selain Dieng, Ini Destinasi Wisata untuk Menikmati Embun Upas

JAKARTA - Fenomena embun upas (embun yang membeku menjadi es) memang selalu jadi daya tarik magis saat musim kemarau, terutama pada periode Juli hingga Agustus ketika suhu di pegunungan turun drastis.

Selain Dataran Tinggi Dieng yang sudah sangat terkenal, ada beberapa lokasi lain di Indonesia yang juga rutin diselimuti fenomena "salju" tropis ini. Berikut rekomendasinya:

1. Kawasan Gunung Bromo (Jawa Timur)

Jika kamu ingin melihat embun upas tanpa harus mendaki gunung berjam-jam, Bromo adalah pilihan terbaik. Fenomena ini biasanya memutihkan area Lautan Pasir (Kaldera Bromo) dan kawasan Ranu Pani.

Saat suhu ekstrem, udara di Lautan Pasir bisa mencapai 2 hingga 9 derajat Celcius. Hamparan pasir yang biasanya gelap akan terlihat eksotis karena tertutup lapisan es tipis berwarna putih.

2. Alun-Alun Suryakencana, Gunung Gede (Jawa Barat)

Alun-Alun Suryakencana. (Foto: dok Instagram/bbtn_gn_gedepangrango)

Untuk kamu yang berdomisili di sekitar Jabodetabek dan hobi mendaki, Gunung Gede Pangrango juga menawarkan fenomena serupa. Lokasinya tepat di area kemah sabana Alun-Alun Suryakencana yang sangat luas.