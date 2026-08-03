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Berobat Sambil Liburan, Ini Destinasi Wisata Medis Terpopuler

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 03 Agustus 2026 |11:27 WIB
Berobat Sambil Liburan, Ini Destinasi Wisata Medis Terpopuler
Ilustrasi wisata medis. (Foto: dok Magnific/macrovector)
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JAKARTA - Wisata medis atau medical tourism kini jadi fenomena global yang berkembang pesat. Pasien tidak hanya mencari pengobatan di dalam negeri, tetapi rela melintasi batas negara demi mendapatkan kombinasi harga yang lebih terjangkau, teknologi medis terkini, perawatan spesialis tanpa antrean panjang, dan tentunya pengalaman pemulihan layaknya sedang liburan.

Berikut adalah 5 destinasi wisata medis paling populer di dunia.

5 Destinasi Wisata Medis Terpopuler

1. Malaysia

Malaysia
Malaysia. (Foto: dok Magnific/mb-photoarts)

Malaysia telah mengukuhkan diri sebagai pusat wisata medis utama di Asia Tenggara, khususnya bagi pasien dari Indonesia. Negara ini menonjolkan pelayanan yang ramah budaya dan kepastian halal dalam layanannya.

Jarak yang dekat dari Indonesia dan tak adanya kendala bahasa menjadikan pasien merasa nyaman. Selain itu, Malaysia memiliki standar medis internasional dengan harga yang jauh lebih terjangkau.

Adapun  rumah sakit rujukan utama seperti Thomson Hospital Kota Damansara dan Sunway Medical Centre di Selangor. Fasilitas transportasi publik yang terhubung dengan baik juga mempermudah mobilitas pasien. 

2. Thailand

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