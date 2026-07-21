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Alyssa Daguise Liburan Bareng Baby Soleil ke Bali, Potretnya Bikin Gemas

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |22:05 WIB
Alyssa Daguise Liburan Bareng Baby Soleil ke Bali, Potretnya Bikin Gemas
Alyssa Daguise Liburan Bareng Baby Soleil ke Bali, Potretnya Bikin Gemas (Foto: Instagram)
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JAKARTAAlyssa Daguise membagikan momen manis saat menghabiskan waktu bersama putri kecilnya, Baby Soleil. Untuk pertama kalinya, istri Al Ghazali itu mengajak sang buah hati berlibur ke Bali. Potret kebersamaan keduanya pun sukses mencuri perhatian dan membuat banyak warganet gemas.

Momen tersebut dibagikan Alyssa melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan itu, ia tampak menggendong Baby Soleil menggunakan baby carrier berwarna kuning.

Outfit Alyssa

Keduanya berpose di depan sebuah kafe yang tengah viral di Bali. Alyssa tampil santai mengenakan atasan putih, dipadukan dengan outer cokelat dan celana pendek senada.

Alyssa

Penampilannya semakin lengkap dengan kacamata hitam yang dikenakannya sambil tersenyum ke arah kamera. Sementara itu, Baby Soleil tampak nyaman berada dalam gendongan sang ibu.

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