Potret Alyssa Daguise Pakai Perhiasan Mewah saat Selfie Bareng Baby Soso, Nilainya Rp1,2 Miliar!

JAKARTA - Unggahan terbaru Alyssa Daguise bersama putrinya, Soleil atau yang akrab disapa Baby Soso, sukses menarik perhatian warganet. Selain momen hangat ibu dan anak yang terlihat kompak mengenakan busana serasi, perhiasan mewah yang dikenakan Alyssa juga menjadi sorotan karena ditaksir bernilai lebih dari Rp1 miliar.

Dalam foto yang diunggah di Instagram, Alyssa tampak menggendong sang buah hati. Meski wajah Soleil tidak terlihat jelas, banyak netizen memuji penampilan putri Alyssa tersebut.

Tak kalah mencuri perhatian adalah perhiasan yang dikenakan Alyssa dalam foto tersebut. Meski unggahan itu memperlihatkan dirinya dan Baby Soso mengenakan busana dengan motif senada, perhatian warganet justru tertuju pada koleksi perhiasan yang dipakai istri Al Ghazali tersebut.

Dikutip dari akun Instagram @fashion_selebriti, terungkap rincian harga sejumlah perhiasan yang dikenakan Alyssa. Nilainya pun tidak sedikit dan diperkirakan mencapai miliaran rupiah.

Alyssa diketahui mengenakan kalung Tiffany Knot Pendant in Rose Gold with Diamonds dari Tiffany & Co yang dibanderol sekitar Rp115,2 juta. Ia juga memakai beberapa koleksi perhiasan dari Cartier, mulai dari Juste un Clou Ring Small Model senilai sekitar Rp26,6 juta hingga Love Ring yang masing-masing ditaksir seharga Rp47,5 juta dan Rp50,9 juta.

Perhiasan yang paling mencuri perhatian adalah cincin tunangan berlian oval alami 3 karat dengan hidden halo yang diperkirakan bernilai sekitar Rp972 juta. Jika ditotal, seluruh perhiasan yang dikenakan Alyssa dalam unggahan tersebut ditaksir mencapai sekitar Rp1,21 miliar.