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Alyssa Daguise Hangout Bareng Baby Soso, Tenteng Tas Rp522 Juta

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 10 Juli 2026 |21:10 WIB
Alyssa Daguise Hangout Bareng Baby Soso, Tenteng Tas Rp522 Juta
Alyssa Daguise Hangout Bareng Baby Soso, Tenteng Tas Rp522 Juta (Foto: Instagram)
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JAKARTA - Alyssa Daguise kembali membagikan momen kebersamaannya dengan putri pertama, Baby Soso. Kali ini, istri Al Ghazali itu mengunggah potret saat menghabiskan waktu di luar rumah bersama sang buah hati yang sebentar lagi genap berusia dua bulan.

Melalui akun media sosialnya, Alyssa membagikan suasana santai ketika mengajak Baby Soso berjalan-jalan. Momen sederhana tersebut memperlihatkan keduanya menikmati waktu bersama tanpa kesan berlebihan.

"Out & about with my girl who's turning 2mo tomorrow," tulis Alyssa dalam unggahannya di Instagram.

Dalam foto yang dibagikan, Alyssa tampil kasual dengan mengenakan kaus putih yang dipadukan dengan celana denim biru. Penampilannya semakin manis dengan rambut panjang bergelombang yang dibiarkan terurai serta riasan wajah natural.

Tenteng Tas Mewah

Di balik gaya santainya, Alyssa tetap mencuri perhatian lewat aksesori yang dikenakannya. Berdasarkan unggahan akun pengamat fesyen selebritas, ia membawa tas mewah Hermes Birkin yang ditaksir bernilai sekitar Rp522 juta, sehingga menjadi salah satu sorotan warganet.

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