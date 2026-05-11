Ini Makna Mendalam Nama Anak Pertama Al Ghazali dan Alyssa Daguise

JAKARTA - Nama anak pertama pasangan Al Ghazali dan Alyssa Daguise mencuri perhatian publik. Lewat unggahan Instagram bersama, keduanya memperkenalkan putri kecil mereka yang diberi nama Soleil Zephora Ghazali.

“Soleil Zephora Ghazali. Selamat datang di dunia, putri cantik kami. Hari ini dunia terasa lebih lembut, lebih terang, dan lebih bermakna sekaligus karena akhirnya kamu ada di pelukan kami,” tulis Al Ghazali dalam unggahannya.

Makna Nama Anak Pertama Al Ghazali dan Alyssa

Nama Soleil Zephora Ghazali disebut memiliki arti yang mendalam dan penuh harapan. Kata “Soleil” berasal dari bahasa Prancis yang berarti “matahari”. Nama tersebut melambangkan cahaya, kehangatan, harapan, dan kebahagiaan.

Sementara itu, nama “Zephora” kerap dikaitkan dengan makna angin lembut atau keindahan, yang memberi kesan elegan dan penuh ketenangan. Dipadukan dengan nama keluarga Ghazali, nama sang buah hati terdengar anggun sekaligus hangat.