Ayah Alyssa Daguise Ungkap Kondisi Anaknya Usai Melahirkan: Sehat meski Kelelahan

JAKARTA - Kebahagiaan tengah dirasakan Alyssa Daguise dan Al Ghazali usai kelahiran putri pertama mereka, Soleil Zephora Ghazali, pada Minggu (10/5/2026). Ayah Alyssa, Richard Daguise, mengungkap kondisi terkini putrinya usai menjalani proses persalinan.

Menurutnya, Alyssa dalam keadaan baik meski masih kelelahan setelah proses melahirkan. Ia pun mengaku sangat bahagia atas kelahiran cucu pertamanya, namun masih ada perasaan tak menyangka kini sudah menjadi seorang kakek.

“Masih mencoba proses semua. Karena memang semuanya kan pada capek ya, semalaman di sini. Tapi yang jelas bahagia,” ujar Richard saat ditemui awak media.

Richard juga menjelaskan arti nama Soleil yang dipilih untuk cucu pertamanya tersebut. Ia menyebut Soleil berasal dari bahasa Prancis yang berarti matahari.

“Soleil artinya matahari,” katanya.

Kondisi Alyssa Setelah Melahirkan

Soal kondisi Alyssa dan Al Ghazali, Richard mengatakan keduanya dalam keadaan baik namun sama-sama kelelahan. Namun, ia mengungkap kondisi Alyssa sudah membaik dan sudah dapat langsung menyusui putrinya.