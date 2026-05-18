HOME WOMEN MOM AND KIDS

Alyssa dan Al Ghazali Memilih Tak Pakai Baby Sitter, Ini Pentingnya Bonding Orangtua dan Anak

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |17:14 WIB
Alyssa dan Al Ghazali Memilih Tak Pakai Baby Sitter, Ini Pentingnya Bonding Orangtua dan Anak
Alyssa dan Al Ghazali Memilih Tak Pakai Baby Sitter, Ini Pentingnya Bonding Orangtua dan Anak (Foto: Instagram)
JAKARTA - Alyssa Daguise dan Al Ghazali memilih untuk mengurus langsung anak pertama mereka, Soleil Zephora Ghazali, tanpa bantuan baby sitter. Keputusan itu diambil agar keduanya dapat membangun ikatan emosional yang kuat dengan sang buah hati sejak dini.

Menurut Al, keputusan tersebut berasal dari keinginan Alyssa yang ingin fokus merawat anak mereka sendiri. Ia pun mendukung penuh pilihan sang istri.

“Baby sitter kita nggak pakai. Alyssa nggak mau pakai. Biar bonding-nya kuat,” tegas Al Ghazali di kawasan Jakarta Selatan belum lama ini.

Karena itu, Al menyadari dirinya dan Alyssa harus berbagi tugas dalam menjaga sang bayi. Ia bahkan mengaku siap mengambil jadwal menjaga anak pada malam hari karena memang terbiasa begadang.

“Kebetulan aku juga orang yang suka begadang, jadi aku manfaatin begadang. Jadi mungkin shift-shift-an. Pagi sampai sore Alyssa, aku bagian malam,” kata Al.

Pentingnya Bonding dengan Anak

Ayah merupakan sosok penting dalam tumbuh kembang anak. Kehadiran dan kasih sayang seorang ayah memberikan dampak besar bagi kehidupan anak. Berikut beberapa manfaat bonding antara orangtua dan anak:

      
