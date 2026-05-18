Pasca Lahiran Normal, Alyssa Daguise Beri Pesan untuk Calon Ibu

JAKARTA - Pasangan Alyssa Daguise dan Al Ghazali akhirnya membagikan pengalaman mereka menyambut kelahiran anak pertama. Cerita tersebut diungkap lewat kanal YouTube The Al’s pada Minggu (17/5/2026).

Dalam kesempatan itu, Alyssa blak-blakan menceritakan proses persalinan normal yang dijalaninya. Ia mengaku sejak awal memang sudah mengimpikan untuk melahirkan secara pervaginam atau persalinan normal.

Alyssa pun mengakui bahwa persiapan mental dan fisik menjadi hal paling penting sebelum menghadapi persalinan. Menurutnya setiap proses menjelang lahiran tidak boleh dianggap sepele.

“Jangan ngegampangin sih. Jangan kayak ‘ah menyusui kan tinggal menyusui doang’, ternyata enggak segampang itu,” ujar Alyssa.

Ia juga menekankan bahwa setelah melahirkan masih ada fase menyusui yang membutuhkan perjalanan panjang hingga satu sampai dua tahun, sehingga seorang ibu perlu benar-benar siap.

Alyssa merasa bersyukur bisa merasakan kontraksi alami tanpa perlu induksi. Bahkan ia menyebut pengalaman melahirkan normal menjadi salah satu tantangan terbesar dalam hidupnya layaknya maraton.

“Lahiran pervaginam itu adalah workout, itu maraton, itu sesuatu yang harus kamu persiapkan,” ungkap Alyssa.