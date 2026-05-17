Alyssa Daguise Curhat Jadi Ibu Baru, Netizen Ramai-ramai Beri Dukungan

JAKARTA - Alyssa Daguise kini tengah menikmati peran barunya sebagai seorang ibu sejak melahirkan pada 10 Mei 2026 lalu. Alyssa pun membagikan kondisi terbarunya usai melahirkan anak pertamanya.

Lewat unggahan di Threads pada Sabtu (16/5/2026), istri Al Ghazali itu menuliskan curhatan singkat yang menggambarkan perjuangannya menjalani fase menjadi ibu baru.

“Healing, feeding, crying, loving… all at once,” tulis Alyssa.

Kalimat sederhana tersebut langsung mencuri perhatian netizen. Banyak yang menilai Alyssa tengah menikmati sekaligus beradaptasi dengan perubahan emosional setelah melahirkan.

Mulai dari proses pemulihan tubuh, menyusui, kelelahan emosional, hingga rasa bahagia menjadi ibu baru tampak dari unggahannya. Belakangan, Alyssa memang terlihat lebih jarang aktif di media sosial dibanding biasanya.