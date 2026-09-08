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Tak Perlu ke Gym, Ini 5 Latihan di Rumah yang Efektif Membentuk dan Menguatkan Otot

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 08 September 2026 |20:05 WIB
Tak Perlu ke Gym, Ini 5 Latihan di Rumah yang Efektif Membentuk dan Menguatkan Otot
Olahraga di rumah. (Foto: Freepik)
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LIMA latihan di rumah yang efektif membentuk dan menguatkan otot menarik diulas. Ternyata, kamu tidak perlu ke gym.

Biasanya, untuk membentuk otot, diperlukan dumbbell atau perlengkapan olahraga di rumah. Pasalnya, bodyweight dapat membantu membangun otot selama gerakannya memberikan resistensi yang cukup dan tingkat kesulitannya terus ditingkatkan secara bertahap.

Dikutip dari Verywell Health, ada beberapa latihan sederhana yang dapat melatih kelompok otot utama tubuh tanpa membutuhkan alat beban, berikut di antaranya:

Push Up

1. Push-up

Push-up bukan hanya melatih otot dada. Gerakan ini juga melibatkan bagian depan bahu, trisep, serta otot yang membantu menstabilkan tubuh.

Caranya, mulai dari posisi plank dengan kedua tangan sedikit lebih lebar dari bahu. Jaga tubuh tetap lurus, kemudian tekuk siku untuk menurunkan dada secara perlahan ke arah lantai.

Setelah itu, dorong tubuh kembali ke posisi awal. Bagi pemula, push-up bisa dilakukan dengan tangan bertumpu pada permukaan yang lebih tinggi dan kokoh, seperti meja atau bangku. Jika sudah terasa mudah, tingkatkan tantangannya dengan mengangkat posisi kaki atau mencoba variasi push-up lainnya.

2. Pull-up

Pull-up menjadi pilihan untuk melatih otot punggung dan lengan. Gerakan ini terutama melibatkan otot latissimus dorsi atau lats, punggung bagian atas, serta otot bisep.

Untuk melakukannya, pegang palang yang kokoh dengan kedua telapak tangan menghadap menjauh dari tubuh. Mulai dari posisi menggantung secara terkendali, kemudian tarik tubuh ke atas dengan mengarahkan siku ke bawah. Turunkan tubuh secara perlahan dan jangan langsung menjatuhkannya.

Bagi pemula, pull-up memang bisa terasa cukup berat karena harus mengangkat sebagian besar berat badan. Sebagai alternatif, latihan bisa dimulai dengan bantuan resistance band atau gerakan negative pull-up, yakni berfokus pada gerakan menurunkan tubuh secara perlahan.

 

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Topik Artikel :
Otot Gym Rumah Olahraga
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