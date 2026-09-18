Profil dan Potret Cantik Dewi Gita, Istri Armand Maulana yang Berkarier sebagai Penyanyi hingga Sinden

PROFIL Dewi Gita menarik diulas. Sebab, sosok istri dari Armand Maulana ini tengah ramai curi perhatian netizen kembali belakangan ini.

Nama Dewi Gita sendiri sudah tidak asing bagi pencinta musik dan hiburan Tanah Air. Perempuan asal Bandung tersebut dikenal sebagai penyanyi dengan karakter vokal yang kuat. Selain berkiprah di dunia tarik suara, Dewi Gita juga menunjukkan kemampuannya sebagai sinden dan aktris.

1. Profil Dewi Gita

Dewi Gita lahir di Bandung pada 28 Juli 1970. Ia mulai menekuni dunia tarik suara sejak masih muda dan kemudian membangun karier profesional sebagai penyanyi.

Bakatnya dalam bernyanyi membawa Dewi Gita mengikuti berbagai ajang dan festival musik. Ia juga pernah membawakan beragam genre musik, yang membuat kiprahnya di industri hiburan cukup beragam.

Salah satu karya yang menjadi bagian dari perjalanan awal kariernya adalah lagu "Jujur". Seiring waktu, Dewi Gita semakin dikenal sebagai penyanyi dengan kemampuan vokal yang khas.

2. Berkarier sebagai Penyanyi hingga Sinden

Perjalanan Dewi Gita di dunia hiburan tidak hanya berhenti sebagai penyanyi. Ia kemudian dikenal pula sebagai sinden, terutama melalui keterlibatannya dalam sejumlah program televisi yang menggabungkan unsur komedi dan budaya tradisional.

Kemampuannya membawakan tembang Sunda dan tampil sebagai sinden memperlihatkan sisi lain dari musikalitas Dewi Gita. Ia mampu memadukan pengalaman sebagai penyanyi dengan seni tradisional yang memiliki karakter berbeda.

Selain bernyanyi dan menjadi sinden, Dewi Gita juga sempat terlibat dalam dunia akting. Berbagai aktivitas tersebut membuat namanya tetap dikenal di tengah perkembangan industri hiburan Indonesia.