Potret Nabilah Taqiyyah dan Samuel Cipta Ikut Cooking Class Bareng, Makin Kompak Pakai Outfit Senada

DUA penyanyi Tanah Air, Nabilah Taqiyyah dan Samuel Cipta, kembali mencuri perhatian lewat momen kebersamaan mereka. Keduanya terlihat menghabiskan waktu bersama dengan mengikuti kelas memasak atau cooking class.

Momen tersebut dibagikan Nabilah melalui unggahan di Instagram. Dalam unggahannya, Nabilah menuliskan caption singkat yang menggambarkan aktivitas seru mereka.

“Today’s little adventure: cooking class,” tulis Nabilah.

Kebersamaan Nabilah dan Samuel pun kembali menjadi sorotan. Apalagi, keduanya sebelumnya sempat diisukan memiliki hubungan spesial.

1. Seru Ikut Cooking Class Bareng

Dalam sejumlah unggahan yang dibagikan, Nabilah dan Samuel terlihat menikmati aktivitas memasak bersama. Interaksi menggemaskan keduanya terlihat sepanjang kegiatan membuat kue.

Momen tersebut memberikan kesan santai dan menyenangkan. Aktivitas memasak bersama menjadi salah satu cara untuk menghabiskan waktu dengan suasana berbeda. Nabilah dan Samuel pun terlihat menikmati setiap momen selama mengikuti kelas tersebut.

2. Makin Kompak dengan Outfit Senada

Selain aktivitas mereka, penampilan Nabilah dan Samuel juga mencuri perhatian. Keduanya terlihat mengenakan outfit dengan nuansa yang senada sehingga membuat penampilan mereka tampak semakin kompak.

Keduanya sama-sama kenakan kemeja lengan panjang berkelir biru muda. Nabilah memadupadankannya dengan kaus garis-garis biru putih dan juga kerudung abu-abu. Outfit yang terlihat serasi tersebut membuat potret kebersamaan mereka semakin mencuri perhatian.

Kekompakan Nabilah dan Samuel pun membuat warganet kembali menyoroti kedekatan keduanya. Apalagi, momen cooking class ini memperlihatkan mereka melakukan aktivitas bersama dalam suasana yang santai.