Profil dan Potret Elena Rybakina, Petenis Cantik Kazakhstan yang Cetak Sejarah Juara US Open 2026

PROFIL Elena Rybakina menarik diulas. Sebab, petenis cantik asal Kazakhstan ini baru saja sukses menyabet gelar juara di turnamen bergengsi level Grand Slam, US Open 2026.

Elena Rybakina kembali mencatat sejarah. Dia menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan juara bertahan dua kali, Aryna Sabalenka, dalam final tiga set dengan skor 6-4, 5-7, 6-2 pada 12 September 2026.

Kemenangan tersebut merupakan gelar Grand Slam ketiganya, setelah Wimbledon 2022 dan Australian Open 2026. Lebih istimewa lagi, hasil di New York membuat Rybakina naik ke peringkat nomor 1 dunia, untuk pertama kalinya dalam kariernya dan menjadi petenis Kazakhstan pertama yang mencapai posisi tersebut.

1. Profil Elena Rybakina

Elena Rybakina yang bernama lengkap Elena Andreyevna Rybakina lahir di Moskwa, Rusia, pada 17 Juni 1999. Meski lahir di Rusia, Elena berkewarganegaraan Kazakhstan karena memutuskan pindah kewarganegaraan olahraga dan mulai mewakili Kazakhstan pada 2018.

Petenis berusia 27 tahun itu mulai jadi petenis profesional pada 2014. Dengan tinggi 184 cm, Elena jadi petenis paket komplet dengan gaya bermain mengandalkan servis keras, pukulan baseline bertenaga, dan permainan yang relatif tenang.

Karier Elena di dunia tenis sudah dimulai sejak dirinya masih kecil. Dia mulai bermain tenis sejak usia 6 tahun.

Kini, Elena pun tampil di berbagai turnamen bergengsi. Kiprah Elena di US Open 2026 sendiri berjalan sempurna. Di New York, dia catatkan rekor 7 kemenangan.

Salah satu ujian terberat datang di semifinal ketika Elena sempat kehilangan set pertama dari Coco Gauff. Namun, dia berhasil bangkit dan meraih kemenangan 3-6, 6-4, 6-4.

Di final, Elena menghadapi Sabalenka dalam duel dua pemain yang sama-sama memiliki pukulan sangat kuat. Elena mengambil set pertama, kehilangan set kedua, lalu tampil sangat solid di set penentuan untuk menang 6-2. Kemenangan itu sekaligus menghentikan rentetan kemenangan Sabalenka di US Open.