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Momen Hangat Bunga Citra Lestari Foto Bareng Pacar Noah Sinclair, Awet Muda Bak Bestie

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 29 Agustus 2026 |19:05 WIB
Momen Hangat Bunga Citra Lestari Foto Bareng Pacar Noah Sinclair, Awet Muda Bak Bestie
Bunga Citra Lestari bersama Noah dan kekasihnya. (Foto: Instagram/@itsmebcl)
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BUNGA Citra Lestari (BCL) membagikan momen hangat bersama keluarga. Momen itu terjadi saat menghadiri sebuah acara di salah satu bar di Jakarta.

BCL tidak datang sendirian, putra semata wayangnya, Noah Sinclair, turut hadir dalam acara tersebut. Menariknya, Noah juga mengajak sang kekasih, Anaia Victoria.

Kehadiran Anaia pun mencuri perhatian. Pasalnya, hubungan Anaia dengan BCL terlihat begitu dekat dan akrab dalam sejumlah foto yang dibagikan BCL melalui akun Instagram pribadinya.

Bunga Citra Lestari

1. BCL dan Anaia Tampil Akrab

Dalam salah satu foto, BCL terlihat berdiri di samping Noah. Sementara itu, Noah berada di tengah sambil merangkul BCL dan Anaia dengan kedua tangannya.

Anaia tampak berada di sisi Noah sambil menyandarkan kepalanya. Ketiganya terlihat begitu dekat dan nyaman saat berpose bersama.

Bunga Citra Lestari

Kedekatan BCL dan Anaia bahkan membuat keduanya terlihat seperti sahabat atau bestie. Padahal, usia mereka berbeda jauh. BCL yang lahir pada 22 Maret 1983 kini berumur 43 tahun. Sementara itu, Anaia kini baru berumur 16 tahun.

Pada foto lainnya, BCL, Noah, Anaia, dan Tiko Aryawardhana juga terlihat berfoto bersama. BCL berdiri di sebelah Anaia yang tampak mendekatkan wajahnya ke arah BCL. Momen tersebut memperlihatkan suasana hangat keluarga BCL yang tampak menikmati acara bersama.

 

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