BCL Masak Rendang dan Asam Padeh 7 Kg Jelang Lebaran

JAKARTA - Bunga Citra Lestari kembali melakukan tradisi jelang Hari Raya Idul Fitri. Pelantun “Kecewa” ini memasak dalam jumlah besar, yakni menu rendang dan asam padeh sebagai sajian Lebaran.

Momen BCL memasak rendang ini pun dibagikan di akun TikTok-nya @itsmebcl_. Tak tanggung-tanggung, ibu satu anak itu memasak 7 kilogram rendang dan asam padeh untuk merayakan hari kemenangan.

“Istri masak rendang, suami dinas ke Malaysia,” tulis BCL.

Video tersebut menampilkan BCL mempersiapkan daging hingga bumbu rendang untuk diolah. Terlihat ia memotong daging sapi sebelum dimasak dengan bumbu dan santan.

Proses memasak rendang sendiri membutuhkan waktu yang lama, yakni kurang lebih 8 jam. Meski begitu, BCL tetap sabar dan telaten memasak hingga rendang buatannya matang sempurna.