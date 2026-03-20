Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

BCL Masak Rendang dan Asam Padeh 7 Kg Jelang Lebaran

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |10:37 WIB
BCL Masak Rendang dan Asam Padeh 7 Kg Jelang Lebaran (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Bunga Citra Lestari kembali melakukan tradisi jelang Hari Raya Idul Fitri. Pelantun “Kecewa” ini memasak dalam jumlah besar, yakni menu rendang dan asam padeh sebagai sajian Lebaran.

Momen BCL memasak rendang ini pun dibagikan di akun TikTok-nya @itsmebcl_. Tak tanggung-tanggung, ibu satu anak itu memasak 7 kilogram rendang dan asam padeh untuk merayakan hari kemenangan.

“Istri masak rendang, suami dinas ke Malaysia,” tulis BCL.

Video tersebut menampilkan BCL mempersiapkan daging hingga bumbu rendang untuk diolah. Terlihat ia memotong daging sapi sebelum dimasak dengan bumbu dan santan.

Proses memasak rendang sendiri membutuhkan waktu yang lama, yakni kurang lebih 8 jam. Meski begitu, BCL tetap sabar dan telaten memasak hingga rendang buatannya matang sempurna.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement