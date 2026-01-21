Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Outfit Bunga Citra Lestari Kenakan Telinga Kelinci Curi Perhatian 

Rani Hardjanti , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |12:27 WIB
<i>Outfit</i> Bunga Citra Lestari Kenakan Telinga Kelinci Curi Perhatian 
{Outfit} Bunga Citra Lestari Kenakan Telinga Kelinci Curi Perhatian. (Foto: IG BCL)
A
A
A

JAKARTA - Bunga Citra Lestari (BCL) sita perhatian saat menjadi juri Indonesia Idol 2026. BCL tampil menggemaskan menggunakan aksesoris telinga kelinci. 

Dua telinga kelinci khas yang dikenakannya berwarna ungu itu bersematkan lampu kelap kelip. BCL memadukan dengan outfit yang tak kalah menarik perhatian. Ibu dari Noah Sinclair ini menggunakan baju bernuansa dusty pink dan baby purple. 

Bunga citra lestari

(Foto @BCL) 

Untuk inner, BCL menggunakan outfit atas dan bawahan berwarna pastel dengan aksesoris bunga tiga dimensi yang mengelilingi sisi terluar baju yang dikenakan. Tidak sampai di situ, BCL menggunakan jaket furry texture oversized. 

Perpaduan ini menimbulkan kesan yang elegan. Outfit yang dikenakan merupakan karya Bimo Permadi dan hairdo oleh Chikievers. 

Penampilan BCL ini dihujani pujian karena bcl tampak cantik. Salah satunya dari Veronikadede, "Cuantiknyaa ungee."

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/205/3197998//soleh_solihun-d64i_large.jpg
Tanggapan Soleh Solihun Disindir Tak Bisa Nyanyi tapi Jadi Juri Indonesian Idol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/598/3197645//indonesian_idol-428J_large.JPG
17 Kontestan Terbaik Siap Bertarung di Final Showcase Indonesian Idol XIV!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/205/3196570//indonesian_idol_season_xiv-cGFD_large.jpeg
Maia Estianty Kritik Penampilan Tak Stabil Praditya dalam Live Showcase Indonesian Idol Season XIV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/194/3195715//mahalini-hu1k_large.jpg
Potret Mahalini Tetap Modis Gendong Anak di Maroko, Netizen: Kece Abis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/598/3195216//kaleidoskop_2025_idolyfe-lzM8_large.JPG
Setahun Seru Bareng Idolyfe: Momen Paling Lucu di 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/598/3195214//kita_kepo-xJEu_large.JPG
Dari Gitar Hingga Aksi Sosial, Kisah Seru Alumni Indonesian Idol di Kita Kepo!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement