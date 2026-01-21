Outfit Bunga Citra Lestari Kenakan Telinga Kelinci Curi Perhatian

JAKARTA - Bunga Citra Lestari (BCL) sita perhatian saat menjadi juri Indonesia Idol 2026. BCL tampil menggemaskan menggunakan aksesoris telinga kelinci.

Dua telinga kelinci khas yang dikenakannya berwarna ungu itu bersematkan lampu kelap kelip. BCL memadukan dengan outfit yang tak kalah menarik perhatian. Ibu dari Noah Sinclair ini menggunakan baju bernuansa dusty pink dan baby purple.

(Foto @BCL)

Untuk inner, BCL menggunakan outfit atas dan bawahan berwarna pastel dengan aksesoris bunga tiga dimensi yang mengelilingi sisi terluar baju yang dikenakan. Tidak sampai di situ, BCL menggunakan jaket furry texture oversized.

Perpaduan ini menimbulkan kesan yang elegan. Outfit yang dikenakan merupakan karya Bimo Permadi dan hairdo oleh Chikievers.

Penampilan BCL ini dihujani pujian karena bcl tampak cantik. Salah satunya dari Veronikadede, "Cuantiknyaa ungee."