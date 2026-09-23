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Profil dan Potret Cantik Sara Wijayanto yang Gugat Cerai Demian Aditya

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |18:05 WIB
Profil dan Potret Cantik Sara Wijayanto yang Gugat Cerai Demian Aditya
Sara Wijayanto. (Foto: Instagram/@SaraWijayanto)
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PROFIL Sara Wijayanto menarik diulas. Sebab, Sara Wijayanto kini tengah jadi sorotan usai menggugat cerai Demian Aditya.

Ya, kabar mengejutkan datang dari Sara Wijayanto yang resmi menggugat cerai suaminya, yakni pesulap Demian Aditya. Gugatan diajukan usai 12 tahun menikah.

Sara Wijayanto

1. Sara Wijayanto Gugat Cerai Demian Aditya

Gugatan cerai Sara Wijayanto terhadap Demian Aditya terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan nomor perkara 3594/2026 pada 8 September 2026. Sidang perdana dijadwalkan digelar pada 24 September 2026.

Sara dan Demian sendiri resmi menikah pada 22 Mei 2014. Setelah lebih dari satu dekade menjalani rumah tangga, Sara kini tercatat sebagai pihak yang mengajukan gugatan cerai.

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Pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan membenarkan perkara tersebut. Namun, pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan belum mengungkap alasan perceraian karena materi gugatan tidak dapat disampaikan kepada publik.

Sebelumnya, pada 23 September 2026, Sara mengunggah pernyataan di Instagram yang membahas kehidupan yang terkadang terasa berat dan berantakan. Namun, unggahan tersebut tidak secara langsung menyebut Demian ataupun gugatan cerai.

 

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