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Potret Ruce Nuenda Bagikan Momen Ulang Tahun di Gunung Salju Selandia Baru

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 21 September 2026 |22:05 WIB
Potret Ruce Nuenda Bagikan Momen Ulang Tahun di Gunung Salju Selandia Baru
Ruce Nuenda. (Foto: dok Instagram/rucenuenda)
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JAKARTA - Konten kreator Ruce Nuenda merayakan ulang tahunnya yang ke-29 di atas puncak gunung di Selandia Baru. Dengan balutan outfit serba putih ia berpose sambil memegang cake berwarna dan dihiasi pita serta ceri di atasnya.

Dengan rambut yang tergerai panjang, mama Ebra ini mengenakan jaket tebal berwarna putih dan celana panjang putih hingga sepatu kets warna senada yang menyatu bersama warna gunung salju. 

Ulang tahun Ruce Nuenda. (Foto: dok Instagram/rucenuenda)
Ulang tahun Ruce Nuenda. (Foto: dok Instagram/rucenuenda)

Momen tersebut ia bagikan melalui akun Instagram pribadinya. Ia pun menuliskan di caption fotonya, “Dear 29 year old me, we really did it! ???? Birthday cake ✔️ Mountain top in New Zealand ✔️ Another wishlist checked off and forever grateful for this life ????."

Unggahan tersebut disukai oleh lebih dari 200 ribu netizen. Ucapan selamat bertambah usia mengalir dari publik maupun sesama konten kreator. 

Ulang tahun Ruce Nuenda ke-29. (Foto: dok Instagram/rucenuenda)
Ulang tahun Ruce Nuenda ke-29. (Foto: dok Instagram/rucenuenda)

Ruce tak menyebut gunung bersalju yang disinggahinya. Ia hanya menyematkan lokasi di Queenstown, new Zealand. Gunung tersebut kemungkinan adalah Gunung Cook atau Aoraki yang merupakan gunung tertinggi di Selandia Baru. Pada 2014, tingginya mencapai 3.724 meter. Gunung ini merupakan wisata populer bagi pendaki gunung.

Daya tarik utama Gunung Cook adalah trekking untuk melihat gletser, di mana para wisatawan biasanya datang dari kota-kota terdekat untuk menikmati kemegahan alamnya. 

(Agustina Wulandari )

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