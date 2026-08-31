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Profil dan Potret Oklin Fia yang Kembali Dihujat Imbas Padukan Hijab dengan Bustier Top

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 31 Agustus 2026 |13:25 WIB
Profil dan Potret Oklin Fia yang Kembali Dihujat Imbas Padukan Hijab dengan Bustier Top
Profil dan Potret Oklin Fia yang Kembali Dihujat Imbas Padukan Hijab dengan Bustier Top (Foto: Threads)
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JAKARTA - Oklin Fia kembali menjadi sorotan setelah membagikan video terbarunya di media sosial. Dalam unggahan tersebut, selebgram itu terlihat mengenakan hijab yang dipadukan dengan bustier top bermotif floral, manset berwarna ungu, dan tampil menunggangi kuda di kawasan pantai.

Penampilannya dalam video tersebut memicu beragam tanggapan dari warganet. Sejumlah pengguna media sosial menyoroti busana yang dikenakan Oklin karena dinilai memperlihatkan lekuk tubuh meski dipadukan dengan hijab.

Dalam video yang dibagikan melalui akun Threads @oklinfia, Oklin juga menyampaikan pernyataan mengenai kehidupan pribadinya.

Oklin Fia

“25 tahun, tak punya anak, tidak menjalani hubungan yang toxic,” ujarnya.

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Topik Artikel :
viral Potret Profil Oklin Fia
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