Potret si Kembar Buah Hati Nanda Arsyinta, Namanya Terinspirasi dari Hitungan Dzikir

JAKARTA - Konten kreator, Nanda Arsyinta, akhirnya memperlihatkan wajah kedua anak kembarnya kepada publik. Setelah sebelumnya masih merahasiakan wajah dan nama lengkap buah hatinya, kini Nanda membagikan potret perdana si kembar melalui Instagram pada Senin (31/8/2026).

Dalam foto tersebut, kedua bayi terlihat tertidur pulas di dalam tempat tidur bayi. Keduanya dibedong dengan selimut bernuansa berbeda. Mereka tampak dibedong lengkap dengan papan identitas yang menampilkan nama, waktu lahir, berat badan, hingga panjang badan mereka.

Buah Hati Kembar Lahir Jeda Dua Menit

Sebelumnya, Nanda dan sang suami, Ardya Tridwantoro, memang telah mengumumkan kelahiran bayi kembar mereka pada 26 Agustus 2026. Si kembar diketahui berjenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Namun, saat itu Nanda masih belum memperlihatkan wajah keduanya kepada publik. Kini, identitas mereka pun akhirnya terungkap.

Anak perempuan Nanda diberi nama Nazkhaela Raqeesha Triashta Dreyanda, sedangkan anak laki-lakinya bernama Azkael Sharuzayyan Triashta Dreyanda.

Nazkhaela yang merupakan anak perempuan lahir lebih dulu pada pukul 08.26 WIB dengan berat 2,8 kilogram dan panjang 47 sentimeter. Dua menit kemudian, tepat pukul 08.28 WIB, Azkael lahir dengan berat 2,6 kilogram dan panjang 46 sentimeter.

Makna Nama dari si Kembar

Kedua nama tersebut juga ternyata memiliki makna khusus. Nanda mengungkap Azkael Sharuzayyan memiliki arti pemimpin yang bersih, terhormat, dan rupawan.