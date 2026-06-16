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Beda dan Bikin Gemas! Foto Maternity Nanda Arsyinta Usung Konsep Pajama Party

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 16 Juni 2026 |15:04 WIB
Beda dan Bikin Gemas! Foto Maternity Nanda Arsyinta Usung Konsep Pajama Party
Foto maternity Nanda Arsyinta usung konsep pajama party. (Foto: dok Instagram/nandaarsynt)
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JAKARTA - Influencer Nanda Arsyinta kembali mencuri perhatian lewat foto maternity terbarunya. Foto itu dibagikan Nanda di Instagram pribadinya, nandaarsynt.

Meski bukan kali pertama membagikan sesi foto maternity, namun konsep yang diusung kali ini cukup berbeda. Jika sebelumnya ia memilih gaun elegan atau nuansa mewah, kini Nanda memilih tema pajama party bersama sang suami dan putri pertamanya, Nadlyne.

Dalam foto yang diunggah tampak Nanda mengenakan piyama berwarna pink dengan rambut yang masih menggunakan rol rambut. Perut hamilnya juga dihias dengan stiker warna-warni bertuliskan “BABY” yang menambah kesan manis sekaligus playful.

Sementara itu, sang suami mengenakan setelan piyama berwarna biru tua dan menggendong putri mereka yang juga tampil serasi dengan piyama pink. Konsep pemotretan itu dibuat layaknya suasana kamar tidur yang ceria. 

Latar berwarna biru muda dengan ilustrasi awan dipadukan dengan jemuran berisi pakaian bayi, boneka, hingga perlengkapan bayi menambah suasana ceria menyambut kelahiran bayi kembar di keluarga tersebut. Unggahan itu pun langsung dibanjiri komentar warganet.

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