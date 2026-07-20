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Potret Foto Maternity Meyden BTR Bikin Pangling Netizen, Disebut Mirip Jennie BLACKPINK

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 20 Juli 2026 |22:08 WIB
Potret Foto Maternity Meyden BTR Bikin Pangling Netizen, Disebut Mirip Jennie BLACKPINK
Potret Foto Maternity Meyden BTR Bikin Pangling Netizen, Disebut Mirip Jennie BLACKPINK (Foto: Instagram)
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JAKARTA – Selebgram sekaligus konten kreator Meyden BTR sukses mencuri perhatian publik usai membagikan hasil pemotretan maternity terbarunya di media sosial. Mengusung konsep yang tak biasa, penampilannya bahkan membuat sejumlah warganet mengaku sempat mengira sosok tersebut adalah Jennie BLACKPINK.

meyden

Berbeda dengan konsep foto kehamilan pada umumnya, Meyden memilih tema bergaya edgy. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, ia berpose bersama sang suami di sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Meyden tampil mengenakan atasan cokelat dengan potongan unik yang memperlihatkan baby bump-nya. Penampilannya dipadukan dengan rompi berbulu, celana denim, serta kacamata hitam. Sementara itu, sang suami tampil kasual mengenakan tank top dan celana berwarna senada.

meyden

Dalam unggahan tersebut, Meyden hanya menuliskan keterangan singkat:

"hello kids.."

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