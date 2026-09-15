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Jonatan Christie Ulang Tahun, Shanju Beri Ucapan Romantis: Terima Kasih Selalu Jadi Tempat Pulang

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |21:05 WIB
Jonatan Christie Ulang Tahun, Shanju Beri Ucapan Romantis: Terima Kasih Selalu Jadi Tempat Pulang
Jonatan Christie dan Shanju. (Foto: Instagram/@jonatanchristieofficial)
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SHANIA Junianatha atau yang akrab disapa Shanju memberikan ucapan ulang tahun untuk sang suami, Jonatan Christie. Mantan personel JKT48 tersebut menyampaikan pesan penuh cinta untuk pebulu tangkis yang akrab disapa Jojo itu.

Melalui unggahannya, Shanju mengenang perjalanan mereka yang telah dilalui bersama. Ia menggambarkan Jonatan sebagai sosok yang selalu hadir, baik ketika menjalani momen-momen bahagia maupun saat menghadapi masa-masa sulit.

Shanju dan Jonatan

1. Jonatan Christie Ulang Tahun

Ya, pebulu tangkis tunggal putra nomor 1 dunia, Jonatan Christie, hari ini merayakan hari ulang tahunnya yang ke-29 tahun. Diketahui, peraih medali emas Asian Games 2018 itu lahir di Jakarta pada 15 Januari 1997.

Bagi Shanju, Jonatan bukan hanya seorang suami, tetapi juga menjadi tempat pulang sekaligus teman terbaik dalam menjalani kehidupan. Ia mengapresiasi perjuangan Jonatan dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk tekanan sebagai atlet bulu tangkis profesional.

Shanju juga mengungkapkan rasa bangganya melihat Jonatan yang terus berusaha memberikan yang terbaik. Di balik berbagai pencapaian yang diraih, ia menilai sang suami tetap menjadi sosok yang rendah hati dan tidak berhenti berjuang.

“Happy birthday, my love. Terima kasih sudah selalu menjadi tempat pulang, teman terbaik, dan sosok yang selalu ada untukku dalam setiap perjalanan hidup ini,” tulis Shanju.

“Aku tahu perjalananmu tidak selalu mudah. Ada begitu banyak perjuangan, tekanan, kemenangan, dan juga masa-masa sulit yang harus kamu lewati. Tapi aku selalu bangga melihat bagaimana kamu terus berusaha, tetap rendah hati, dan tidak pernah berhenti memberikan yang terbaik,” lanjutnya.

 

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