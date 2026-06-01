Romantis! Syifa Hadju Beri Kejutan Ini saat Rayakan Ulang Tahun El Rumi di Italia

Romantis! Syifa Hadju Beri Kejutan Ini saat Rayakan Ulang Tahun El Rumi di Italia (Foto: Instagram)

JAKARTA - Ulang tahun ke-27 El Rumi tahun ini terasa berbeda dan lebih istimewa. Untuk pertama kalinya sejak resmi menikah, putra Ahmad Dhani itu merayakan hari spesialnya bersama sang istri, Syifa Hadju, yang menyiapkan kejutan romantis saat keduanya menikmati bulan madu di Italia.

Keduanya diketahui tengah berlibur di Italia setelah melangsungkan pernikahan pada 26 April 2026. Bertepatan dengan ulang tahun El pada Sabtu (30/5/2026), Syifa memberikan kejutan spesial untuk sang suami.

Momen romantis tersebut dibagikan Syifa melalui unggahan Instagram pada Minggu (31/5/2026). Dalam unggahan itu, ia memperlihatkan suasana perayaan ulang tahun yang sederhana namun hangat di kawasan Tuscany, Italia.

"Celebrating another year of you, surrounded by the beauty of Tuscany," tulis Syifa dalam keterangan unggahannya.

Pakai Outfit Serba Putih

Dalam foto yang dibagikan, pasangan pengantin baru itu tampil serasi mengenakan busana bernuansa putih. El mengenakan polo shirt putih yang dipadukan dengan celana senada, sementara Syifa tampil anggun dengan gaun putih tanpa lengan.

Keduanya berpose mesra di area taman terbuka dengan latar perbukitan hijau khas Tuscany. Tak hanya menikmati keindahan alam setempat, Syifa juga menyiapkan makan malam romantis di area outdoor sebagai kejutan untuk sang suami.