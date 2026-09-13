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Outfit Sabrina Chairunnisa Pakai Kebaya Nonton Final US Open 2026, Tampil Anggun di New York!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 13 September 2026 |15:05 WIB
Outfit Sabrina Chairunnisa Pakai Kebaya Nonton Final US Open 2026, Tampil Anggun di New York!
Sabrina Chairunnisa nonton final US Open 2026. (Foto: Instagram/@Sabrinachairunissa_)
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SABRINA Chairunnisa kembali mencuri perhatian lewat pilihan busananya. Kali ini, dia tampil menawan saat menghadiri pertandingan final tunggal putri turnamen tenis bergengsi level Grand Slam, yakni US Open 2026, di New York, Amerika Serikat.

 Alih-alih mengenakan busana kasual khas penonton pertandingan tenis, Sabrina tampil mengenakan kebaya. Pilihan tersebut memberikan sentuhan budaya Indonesia di tengah salah satu ajang tenis paling bergengsi di dunia.

Sabrina Chairunnisa

1. Outfit Sabrina Chairunnisa Pakai Kebaya

Melalui unggahannya di media sosial, Sabrina terlihat bangga mengenakan busana tradisional Indonesia untuk menyaksikan pertandingan. Ia juga menyampaikan bahwa dirinya ingin lebih sering mengenakan kebaya maupun batik selama berada di New York.

Sabrina memilih kenakan kebaya kutu baru berkelir pink dengan corak bunga. Penampilannya makin menawan karena kebaya tersebut dipandankan dengan rok mini putih dan sepatu boot putih.

Sabrina Chairunnisa

Kebaya yang dikenakan Sabrina memberikan kesan feminin dan elegan. Penampilannya terlihat kontras dengan suasana pertandingan tenis yang umumnya dipenuhi penonton dengan busana sporty atau smart casual. Pilihan tersebut juga menjadi cara Sabrina memperkenalkan salah satu busana tradisional Indonesia dalam kesempatan internasional.

 

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