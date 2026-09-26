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Potret Baila Fauri Tonton Laga Timnas Indonesia vs Singapura di SUGBK, Curi Perhatian Pakai Jersey Ivar Jenner!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 26 September 2026 |13:05 WIB
Potret Baila Fauri Tonton Laga Timnas Indonesia vs Singapura di SUGBK, Curi Perhatian Pakai Jersey Ivar Jenner!
Baila Fauri. (Foto: Instagram/@jenniferhubner)
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BAILA Fauri kembali mencuri perhatian publik. Personel girl group No Na itu hadir langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, untuk menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia menghadapi Singapura pada laga perdana Grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026, Jumat 25 September 2026 malam WIB.

Penampilan Baila makin jadi sorotan publik. Pasalnya, ia kedapatan mengenakan jersey Timnas Indonesia dengan nama punggung Ivar Jenner. Hal tersebut makin meramaikan isu kedekatan Baila dengan Ivar.

Baila No Na

1. Tak Sendirian Tonton Laga Timnas Indonesia vs Singapura

Baila tidak datang sendirian ke SUGBK. Ia terlihat berada di tribun bersama sahabatnya, Jennifer Coppen, serta keluarga Justin Hubner untuk memberikan dukungan kepada skuad Garuda.

Namun, bukan hanya kehadiran Baila di SUGBK yang menjadi sorotan. Penampilan pelantun tersebut justru membuat publik salah fokus. Baila terlihat mengenakan jersey Timnas Indonesia dengan nama “Jenner” di bagian belakang.

Nama tersebut langsung dikaitkan dengan gelandang Timnas Indonesia, Ivar Jenner, yang juga memperkuat skuad Garuda dalam pertandingan melawan Singapura. Momen tersebut pun ramai diperbincangkan di media sosial, terlebih Baila dan Ivar sebelumnya beberapa kali menjadi sorotan karena kedekatan mereka.

2. Bukan Kali Ini Saja Baila dan Ivar Jadi Sorotan

Baila No Na

Kedekatan Baila Fauri dan Ivar Jenner memang sudah beberapa kali menjadi bahan perbincangan publik sepanjang tahun ini. Sebelumnya, keduanya sempat terlihat bersama dalam sejumlah kesempatan.

Salah satunya ketika Baila menghadiri pernikahan Jennifer Coppen dan Justin Hubner. Interaksi Baila dan Ivar dalam acara tersebut kemudian menjadi perhatian dan memunculkan spekulasi mengenai hubungan keduanya.

Pada akhir Juli 2026, keduanya juga sempat terlihat berjalan bersama di sebuah pusat perbelanjaan. Kala itu, Baila dan Ivar tampak menghabiskan waktu bersama, tetapi hingga saat itu belum ada keterangan resmi dari keduanya mengenai konteks kebersamaan tersebut.

 

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