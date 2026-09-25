Adu Pesona WAGs Timnas Indonesia vs Timnas Singapura Jelang Duel di FIFA ASEAN Cup 2026, Siapa Paling Menawan?

DUEL panas Timnas Indonesia melawan Timnas Singapura dalam laga perdana Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 akan digelar malam hari nanti. Tepatnya, pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (25/9/2026) pukul 20.00 WIB.

Jelang laga tersebut, perhatian publik tentu tak hanya kepada kedua tim, tetapi juga deretan WAGs (wife and girlfriend) para pemain. Sebab, pesona WAGs bisa turut hiasi bangku penonton SUGBK. Kehadiran mereka bisa bakar semangat lebih pemain.

Berikut deretan WAGs Timnas Indonesia vs Timnas Singapura Jelang Duel di FIFA ASEAN Cup 2026:

1. Syahz Hamzah

Dimulai dari Timnas Singapura, ada istri dari Faris Ramli. Pemain sayap Timnas Singapura ini diketahui sudah resmi menikah dengan Syahz Hamzah.

Pasangan ini baru saja merayakan anniversary ke-9 pernikahannya pada 15 April 2026. Dari pernikahannya mereka sudah dikaruniai 3 orang anak yang menggemaskan. Potret hangat keluarga mereka bisa terlihat dalam berbagai unggahan di Instagram keduanya.

2. Hannah Alkaff

Kemudian, ada Hannah Alkaff. Perempuan cantik ini merupakan pasangan dari bek Timnas Singapura, yakni Ryhan Stewart.

Hannah yang berparas begitu menawan diketahui berprofesi sebagai influencer untuk konten fashion, kecantikan, dan lifestyle. Pasangan ini juga baru resmi menikah pada 29 Juni 2026.

3. Syahirah Mohamad

Satu lagi WAGs Timnas Singapura adalah Syahirah Mohamad. Dia merupakan istri dari kapten Timnas Singapura, yakni Hariss Harun.

Rumah tangga keduanya sudah berlangsung cukup lama. Sebab, Hariss Harun dan Syahirah Mohamad resmi menikah pada 9 Maret 2014. Mereka telah menjalin hubungan asmara selama lebih dari dua tahun dan resmi bertunangan pada Februari 2013.